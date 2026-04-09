Pronostico Roma-Pisa: nessuna novità rispetto agli ultimi quattro precedenti

Roma-Pisa è una partita della trentaduesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Domenica scorsa a San Siro contro l’Inter capolista la Roma ha confermato la sua “allergia” nei confronti degli scontri diretti e la sfida del “Meazza” si è conclusa malissimo per la squadra di Gian Piero Gasperini, letteralmente travolta dai nerazzurri nella ripresa.

I giallorossi hanno resistito soltanto 45 minuti: il 2-1 di Calhanoglu nel recupero della prima frazione di gioco ha fatto evaporare le certezze difensive di Pellegrini e compagni, che nel primo quarto d’ora del secondo tempo hanno incassato la bellezza di tre reti. Un severissimo 5-2 per una Roma che non è riuscita ad approfittare del mezzo passo falso del Como nella lotta al quarto posto. E che ora deve guardarsi pure le spalle dall’Atalanta settima: la Dea ha solo un punto in meno. Mentre nella Capitale sono già iniziati i processi, tra chi pone l’accento sulle responsabilità del tecnico e chi invece punta il dito verso i mercati non all’altezza delle ambizioni societarie (l’unico vero valore aggiunto è stato Malen), bisogna cercare di fare più punti possibili per salvare il salvabile e provare a rimanere in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo che a Trigoria inseguono ormai dal lontano 2019.

Pisa sempre più spacciato

Prima di due sfide complicate con Atalanta e Bologna, la Roma non ha alternative alla vittoria contro un Pisa che arriva all’Olimpico con la consapevolezza di non riuscire più ad evitare la retrocessione.

I toscani domenica si sono arresi anche al Torino, corsaro all’Arena Garibaldi (0-1) e sono rimasti confinati all’ultimo posto, a quota 18 punti insieme al derelitto Verona. La salvezza è sempre distante 9 punti e, a meno di miracoli, i nerazzurri sono destinati al ritorno in Serie B, categoria abbandonata appena un anno fa grazie alla prima promozione in massima serie dopo oltre 30 anni.

Contro i granata gli uomini di Oscar Hiljemark hanno nuovamente sparato a salve, come era già avvenuto prima della sosta a Como: l’inconsistenza offensiva è stato indubbiamente il grande problema di questo Pisa, che deve fare i conti con il terzo peggio attacco della Serie A.

L’allenatore svedese, incapace di fare meglio rispetto al predecessore Gilardino, nella Capitale ritroverà il centravanti Durosinmi, squalificato contro il Torino: sarà ballottaggio con Stojilkovic. Per Gasperini invece la lista degli infortunati si allunga: oltre a Koné, Wesley, Dovbyk, Dybala e Ferguson, pure Mancini è costretto a fermarsi per una lesione. Al suo posto, nel trio difensivo, dovrebbe giocare Ghilardi. In attacco Robinio Vaz affiancherà Malen.

Come vedere Roma-Pisa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Roma e Pisa è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Roma-Pisa anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

La Roma di Gian Piero Gasperini deve smaltire in fretta le scorie del pesantissimo 5-2 subito dall’Inter. Un blackout che ha riacceso i dubbi sulla tenuta difensiva giallorossa e che obbliga i capitolini a fare bottino pieno per non perdere il treno Champions, ora insidiato pure da un’Atalanta in grande rimonta. Di fronte c’è un Pisa ormai rassegnato: i nerazzurri di Hiljemark, fermi all’ultimo posto, sembrano aver smarrito la via del gol e della speranza. I capitolini hanno bisogno di una vittoria “pulita” e convincente per ritrovare fiducia dopo l’imbarcata di San Siro. I toscani, dal canto loro, soffrono di un’anemia offensiva cronica (terzo peggior attacco del torneo) e non segnano da due turni. Storicamente questa sfida non regala goleade: i segni Under 2.5 e No Gol sono usciti negli ultimi quattro precedenti.

Le probabili formazioni di Roma-Pisa

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Pellegrini; Robinio Vaz, Malen.

PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Stojilkovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0