Pronostico Real Sociedad-Alavés: quarta di fila

di

Real Sociedad-Alavés è una gara della trentunesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

La Real Sociedad è in corsa per un posto in Europa. Solamente tre punti dividono la squadra dalla Conference ma crediamo fermamente, visto che il quinto posto potrebbe regalare la Champions, che anche la settima posizione potrebbe bastare.

Pronostico Real Sociedad-Alavés
Pronostico Real Sociedad-Alavés: quarta di fila (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Una ripresa netta dei baschi, che dopo un avvio di annata deludente hanno iniziato a marciare in maniera clamorosa dimostrando di avere qualità da vendere. E adesso i frutti si stanno vedendo. Sono 11 i risultati utili di fila in casa, sono tre le vittorie consecutive. Contro un Alavés, che rimane in piena corsa per la salvezza e che comunque nell’ultima sfida in trasferta ha fatto quattro gol al Celta Vigo, di grossi problemi non ce ne dovrebbero essere.

La Real Sociedad è una squadra forte che vive il suo miglior momento di forma da quando è iniziata la Liga. Ha recuperato con enormi prestazioni il gap che aveva e adesso sembra una di quelle squadre che da qui alla fine dell’anno se la possono giocare contro tutti. Sicuramente non spaventa – anche se non è del tutto semplice – la sfida contro l’Alavés. Una gara da vincere e che i padroni di casa sicuramente vinceranno.

Come vedere Real Sociedad-Alavés in diretta tv e streaming

Come vedere Real Sociedad-Alavés
Come vedere Real Sociedad-Alavés in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Real Sociedad-Alavés, gara valida per la trentunesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Real Sociedad è quotata 1.73 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.83 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

La quota altissima della vittoria della Real Sociedad è da prendere al volo. Arriverà, per i padroni di casa, la quarta vittoria consecutiva davanti al pubblico amico.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Alavés

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Arambarru, Elustondo, Caleta-Car, Gomez; Turrientes, Soler; Mendez, Sucic, Guedes; Oyazarbal. 
ALAVES (4-4-2): Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Perez, Ibanez, Blanco, Alena; Martinez, Boye. 

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica