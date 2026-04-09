Pronostico Real Madrid-Girona: non succede per la terza volta

Real Madrid-Girona è una gara della trentunesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico
Tutti i pensieri del Real Madrid, giustamente, saranno rivolti alla sfida della prossima settimana contro il Bayern Monaco e valida per i quarti di finale di Champions League. La squadra di Arbeloa ha un solo obiettivo in questa stagione, quello della massima competizione europea. Il campionato, con i sette punti di vantaggio che ha il Barcellona, lo possiamo considerare anche bello ché andato.
Ma nonostante questo, e contro una squadra decisamente in salute come il Girona che arriva dalla stupenda affermazione contro il Villarreal, non può succedere di nuovo che il Real Madrid perda. Due sconfitte di fila bastano e avanzano per la formazione di Arbeloa che davanti al proprio pubblico non si può minimamente prendere il lusso di lasciarci le penne di nuovo. Ne andrebbe anche del rapporto con la squadra, che già non è dei migliori. Il gol di Mbappé ha decisamente lasciato aperte le porte di una possibile rimonta, complicata comunque, in terra tedesca. Ma come detto non potrebbe essere un alibi per questa squadra, che ha bisogno di una vittoria per cercare di dare un senso alla parte finale di stagione in Patria. No, non può davvero finire in maniera diversa.
Come vedere Real Madrid-Girona in diretta tv e streaming
La sfida Real Madrid-Girona, gara valida per la trentunesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Il pronostico
Stavolta il “non c’è due senza tre” va a farsi benedire. Dopo due sconfitte di fila il Real tornerà alla vittoria.
Le probabili formazioni di Real Madrid-Girona
REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Militao, Huijsen, F Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Guler; Vinicius, Mbappe.
GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Martinez, Reis, Blind, Moreno; Beltran, Witsel; Tsygankov, Martin, Ounahi; Ruiz.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1
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