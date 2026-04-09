Pronostico Paris FC-Monaco: stavolta la serie si interrompe

di

Paris FC-Monaco è una partita della ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Da un lato c’è una squadra che viene da sette risultati utili di fila e che gioca per la salvezza; dall’altro c’è una squadra che nelle ultime sette ha pareggiato solamente una volta e tutte le altre le ha vinte, che si ritrova a lottare per un posto nella prossima Champions League.

Pronostico Paris FC-Monaco
Pronostico Paris FC-Monaco: stavolta la serie si interrompe (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Paris FC e Monaco stanno bene, ed è evidente. Parliamo di due club che hanno ingranato la marcia giusta e che vogliono raggiungere il prima possibile il loro obiettivo. Per quanto riguarda il tempo è assai più semplice per i padroni di casa – adesso lontani nove punti dalla zona rossa e quindi ormai al sicuro – mentre i monegaschi, che hanno accelerato solamente nell’ultimo periodo, per entrare nelle prime tre (garantito l’accesso alla fase a girone unico) devono lottare fino alla fine. Ma hanno i mezzi e le qualità tecniche per riuscire a farlo.

Insomma, la striscia positiva di una squadra verrà interrotta e ci sono tutti i presupposti che questo avvenga per la formazione di casa. Nel corso di queste sette partite con sei vittorie, il Monaco tra le altre cose si è preso i tre punti contro il PSG e con altri squadroni della Ligue 1. Momento di forma unico sia fisico ma anche mentale, che crediamo fortemente possa fare la differenza anche in questa partita così importante per entrambe.

Come vedere Paris FC-Monaco in diretta tv e in streaming

Come vedere Paris FC-Monaco
Come vedere Paris FC-Monaco in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Paris FC-Monaco è in programma venerdì alle 19. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Monaco è quotata 1.90 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.57 su Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Monaco vincente dentro una partita da almeno tre reti complessive. Il colpo grosso è in canna.

Le probabili formazioni di Paris FC-Monaco

PARIS FC (4-2-3-1): Trapp; De Smet, Coppola, Mbow, Camara; Lees-Melou, Munetsi, Matondo; Simon, Ikone, Immobile.
MONACO (3-4-2-1): Hradecky; Kehrer, Zakaria, Faes; Teze, Camara, Bamba, Mawissa; Akliouche, Golovin; Balogun.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica