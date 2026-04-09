Pronostico Paris FC-Monaco: stavolta la serie si interrompe

Paris FC-Monaco è una partita della ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Da un lato c’è una squadra che viene da sette risultati utili di fila e che gioca per la salvezza; dall’altro c’è una squadra che nelle ultime sette ha pareggiato solamente una volta e tutte le altre le ha vinte, che si ritrova a lottare per un posto nella prossima Champions League.

Paris FC e Monaco stanno bene, ed è evidente. Parliamo di due club che hanno ingranato la marcia giusta e che vogliono raggiungere il prima possibile il loro obiettivo. Per quanto riguarda il tempo è assai più semplice per i padroni di casa – adesso lontani nove punti dalla zona rossa e quindi ormai al sicuro – mentre i monegaschi, che hanno accelerato solamente nell’ultimo periodo, per entrare nelle prime tre (garantito l’accesso alla fase a girone unico) devono lottare fino alla fine. Ma hanno i mezzi e le qualità tecniche per riuscire a farlo.

Insomma, la striscia positiva di una squadra verrà interrotta e ci sono tutti i presupposti che questo avvenga per la formazione di casa. Nel corso di queste sette partite con sei vittorie, il Monaco tra le altre cose si è preso i tre punti contro il PSG e con altri squadroni della Ligue 1. Momento di forma unico sia fisico ma anche mentale, che crediamo fortemente possa fare la differenza anche in questa partita così importante per entrambe.

Come vedere Paris FC-Monaco in diretta tv e in streaming

Paris FC-Monaco è in programma venerdì alle 19. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Monaco è quotata 1.90 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.57 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Monaco vincente dentro una partita da almeno tre reti complessive. Il colpo grosso è in canna. Le probabili formazioni di Paris FC-Monaco PARIS FC (4-2-3-1): Trapp; De Smet, Coppola, Mbow, Camara; Lees-Melou, Munetsi, Matondo; Simon, Ikone, Immobile.

MONACO (3-4-2-1): Hradecky; Kehrer, Zakaria, Faes; Teze, Camara, Bamba, Mawissa; Akliouche, Golovin; Balogun. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2