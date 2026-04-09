Pronostico Marsiglia-Metz: c’è solo la vittoria

Marsiglia-Metz è una partita della ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Le due sconfitte di fila hanno fatto male al Marsiglia, che adesso si ritrova al quarto posto ma a pari punti di un Monaco che è in ottima forma e che potrebbe scavalcare i marsigliesi prima della sfida in programma venerdì sera.
L’ennesimo momento negativo della stagione per i padroni di casa che almeno stavolta saranno aiutati dal calendario: arriva il Metz, ultimo in classifica, ormai retrocesso (manca solo l’aritmetica) e che si presenta al Velodrome con la peggiore difesa del campionato: sono 60 i gol subiti dalla squadra che il prossimo anno giocherà in Ligue 2 e che, fondamentalmente, non è mai riuscita a stare in lotta per la salvezza.
Una boccata d’ossigeno pure per il Marsiglia, che troverà quindi una vittoria che manca da prima della sosta e che non rilancerà le ambizioni di Champions League (dovrebbe rimanere tutto immutato nei quartieri alti della classifica) ma che almeno permetterà la prossima settimana di lavorare con una certa serenità. Il Metz non ha nessuna possibilità di uscire indenne da questo campo.
Come vedere Marsiglia-Metz in diretta tv e in streaming
Marsiglia-Metz è in programma venerdì alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
La vittoria del Marsiglia è quotata 1.25 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.85 su Lottomatica.
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Il pronostico
Oltre alla vittoria del Marsiglia ci aspettiamo pure una gara da almeno tre reti complessive. Una sfida indirizzata sin dalle prime battute e che si potrebbe pure sbloccare nel corso dei primi 45minuti.
Le probabili formazioni di Marsiglia-Metz
MARSIGLIA (3-5-2): Rulli; Pavard, Balerdi, Medina; Weah, Hojbjerg, H J Traore, Timber, Paixao; Gouiri, Aubameyang.
METZ (4-3-3): Sy; Kouao, Sane, Mboula, Colin; Hein, Gbamin, Deminguet; Sarr, Diallo, Tsitaishvili.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0
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