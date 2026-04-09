Pronostico Elche-Valencia: un punto dal profumo salvezza

Elche-Valencia è una gara della trentunesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

La sconfitta interna contro il Celta Vigo della scorsa settimana ha interrotto il cammino del Valencia verso la salvezza. Ma in trasferta, la squadra ospite, ha vinto l’ultima partita sul difficile campo del Siviglia. E ci sono buone possibilità che contro l’Elche, impelagato invece nella lotta per non retrocedere, possa arrivare un punto che avvicinerebbe la squadra valenciana verso una permanenza.

La vittoria contro il Maiorca prima della sosta è stata solamente un passaggio per i padroni di casa. Al rientro sconfitti sul campo del Vallecano dentro una partita molto complicata resa ancora più difficile da una brutta prestazione. Ci sono degli evidenti problemi che nessuno fino ad oggi è riuscito a risolvere. Una situazione che rispecchia appieno una classifica deficitaria.

Ci sono anche i numeri precedenti degli scontri tra queste due squadre che lasciano poco spazio all’immaginazione. In sette incroci solamente una volta l’Elche è riuscito a vincere (2 pareggi e 4 sconfitte) e ha perso in sette delle ultime nove occasioni che questa partita si è giocata davanti al pubblico amico. Quasi una bestia nera.

Come vedere Elche-Valencia in diretta tv e streaming

La sfida Elche-Valencia, gara valida per la trentunesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Crediamo che il Valencia possa venire fuori da questa partita con un risultato positivo. Una gara da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Elche-Valencia

ELCHE (3-5-2): Dituro; Affengruber, Chust, Petrot; Tete Morente, Febas, Neto, Redondo, Valera; Rodriguez, Mir.

VALENCIA (4-4-2): Dimitrievski; Rendall, Tarrega, Comert, Gaya; Ramazani, Rodriguez, Ugrincic, Rioja; Guerra, Sadiq.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1