Pronostico Arsenal-Bournemouth: il vantaggio è da gestire

Arsenal-Bournemouth è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

I nove punti di vantaggio sul Manchester City – anche se la squadra di Guardiola ha una partita da recuperare – sono un margine importante e da gestire per l’Arsenal di Arteta. Una squadra che punta decisamente a tornare a conquistare la Premier e perché no, anche arrivare in fondo in Champions.

Le fatiche nel corso della settimana in terra portoghese non peseranno, perché la vittoria per uno a zero sullo Sporting, arrivata nei minuti finale, ha regalato un entusiasmo dilagante e la sensazione che ormai il discorso qualificazione sia chiuso. Sì, i Gunners hanno trovato un po’ di difficoltà, ma alla fine hanno fatto valere le qualità incredibili che hanno nella rosa. L’ha decisa Havertz, ad esempio, un giocatore che è stato fuori molto tempo per infortunio e che adesso è pienamente recuperato e decisivo.

Non dovrebbe essere poi così complicato riuscire a battere un Bournemouth che ha toccato 41 punti conquistando così la salvezza. Gli ospiti ormai di obiettivi da qui alla fine dell’annata ne hanno pochi, a differenza delle motivazioni che l’Arsenal metterà in campo per riuscire a chiudere la stagione. E di fatto ci pare un risultato scritto, assicurato, verso i padroni di casa.

Come vedere Arsenal-Bournemouth in diretta tv e in streaming

La sfida Arsenal-Bournemouth è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria dell’Arsenal è quotata 1.44 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.85 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Qualche problema difensivo l’Arsenal nel corso dell’ultimo periodo lo ha avuto. Ma potrebbe tornare a vincere (e questo ci pare davvero assicurato) dentro una partita con una sola squadra a segno. E non ci sembra il caso di dirvi chi andrà in gol. Lo sapete già. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Arsenal-Bournemouth ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli.

BOURNEMOUTH (4-3-3): Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Christie, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson. POSSIBILE RISULTATO: 2-0