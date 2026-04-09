Pronostico Arsenal-Bournemouth: il vantaggio è da gestire

di

Arsenal-Bournemouth è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

I nove punti di vantaggio sul Manchester City – anche se la squadra di Guardiola ha una partita da recuperare – sono un margine importante e da gestire per l’Arsenal di Arteta. Una squadra che punta decisamente a tornare a conquistare la Premier e perché no, anche arrivare in fondo in Champions.

Pronostico Arsenal-Bournemouth
Pronostico Arsenal-Bournemouth: il vantaggio è da gestire (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Le fatiche nel corso della settimana in terra portoghese non peseranno, perché la vittoria per uno a zero sullo Sporting, arrivata nei minuti finale, ha regalato un entusiasmo dilagante e la sensazione che ormai il discorso qualificazione sia chiuso. Sì, i Gunners hanno trovato un po’ di difficoltà, ma alla fine hanno fatto valere le qualità incredibili che hanno nella rosa. L’ha decisa Havertz, ad esempio, un giocatore che è stato fuori molto tempo per infortunio e che adesso è pienamente recuperato e decisivo.

Non dovrebbe essere poi così complicato riuscire a battere un Bournemouth che ha toccato 41 punti conquistando così la salvezza. Gli ospiti ormai di obiettivi da qui alla fine dell’annata ne hanno pochi, a differenza delle motivazioni che l’Arsenal metterà in campo per riuscire a chiudere la stagione. E di fatto ci pare un risultato scritto, assicurato, verso i padroni di casa.

Come vedere Arsenal-Bournemouth in diretta tv e in streaming

Come vedere Arsenal-Bournemouth
Come vedere Arsenal-Bournemouth in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Arsenal-Bournemouth è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria dell’Arsenal è quotata 1.44 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.85 su Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Qualche problema difensivo l’Arsenal nel corso dell’ultimo periodo lo ha avuto. Ma potrebbe tornare a vincere (e questo ci pare davvero assicurato) dentro una partita con una sola squadra a segno. E non ci sembra il caso di dirvi chi andrà in gol. Lo sapete già.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Arsenal-Bournemouth

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli.
BOURNEMOUTH (4-3-3): Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Christie, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0
Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica