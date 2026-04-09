Pronostico Arsenal-Bournemouth: il vantaggio è da gestire

Arsenal-Bournemouth è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
I nove punti di vantaggio sul Manchester City – anche se la squadra di Guardiola ha una partita da recuperare – sono un margine importante e da gestire per l’Arsenal di Arteta. Una squadra che punta decisamente a tornare a conquistare la Premier e perché no, anche arrivare in fondo in Champions.
Le fatiche nel corso della settimana in terra portoghese non peseranno, perché la vittoria per uno a zero sullo Sporting, arrivata nei minuti finale, ha regalato un entusiasmo dilagante e la sensazione che ormai il discorso qualificazione sia chiuso. Sì, i Gunners hanno trovato un po’ di difficoltà, ma alla fine hanno fatto valere le qualità incredibili che hanno nella rosa. L’ha decisa Havertz, ad esempio, un giocatore che è stato fuori molto tempo per infortunio e che adesso è pienamente recuperato e decisivo.
Non dovrebbe essere poi così complicato riuscire a battere un Bournemouth che ha toccato 41 punti conquistando così la salvezza. Gli ospiti ormai di obiettivi da qui alla fine dell’annata ne hanno pochi, a differenza delle motivazioni che l’Arsenal metterà in campo per riuscire a chiudere la stagione. E di fatto ci pare un risultato scritto, assicurato, verso i padroni di casa.
Come vedere Arsenal-Bournemouth in diretta tv e in streaming
La sfida Arsenal-Bournemouth è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria dell’Arsenal è quotata 1.44 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.85 su Lottomatica.
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Il pronostico
Qualche problema difensivo l’Arsenal nel corso dell’ultimo periodo lo ha avuto. Ma potrebbe tornare a vincere (e questo ci pare davvero assicurato) dentro una partita con una sola squadra a segno. E non ci sembra il caso di dirvi chi andrà in gol. Lo sapete già.
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Le probabili formazioni di Arsenal-Bournemouth
ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli.
BOURNEMOUTH (4-3-3): Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Christie, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson.
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