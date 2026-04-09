Pronostici Crystal Palace-Fiorentina: marcatore e tiri in porta

Pronostici Crystal Palace-Fiorentina, una volta blindata la salvezza la squadra di Vanoli è pronta a rituffarsi nella Conference: a Londra la attendono le Eagles.

La “prima volta” europea del Crystal Palace in un quarto di finale non poteva che coincidere con una sfida dal sapore storico contro la Fiorentina, una squadra che ha ormai la Conference League nel proprio DNA.

Se le Eagles arrivano a questo appuntamento con la freschezza di chi ha potuto ricaricare le pile per tre settimane, la Viola di Paolo Vanoli risponde con il ritmo partita di chi ha appena blindato la propria serenità in campionato, avvicinandosi sensibilmente all’obiettivo salvezza. Sarà uno scontro di stili. L’intensità atletica e il gioco verticale di Oliver Glasner contro l’organizzazione tattica e la ritrovata solidità difensiva dei toscani. In un match dove i dettagli faranno la differenza, i riflettori sono puntati sui singoli capaci di spezzare l’equilibrio.

In coppa Sarr è l’arma in più del Palace

L’uomo potenzialmente più pericoloso per la retroguardia gigliata ha un nome e un cognome: Ismaila Sarr. L’esterno senegalese sta vivendo una Conference League da assoluto protagonista, avendo già messo a referto 5 gol.

Ma è il dato sottostante a spaventare. Sarr tra i suoi compagni è quello che guida la classifica degli Expected Goals (5.70 xG), segno di una capacità fuori dal comune nel trovarsi sempre al posto giusto nel momento giusto. Con la sua velocità nel lungo e la tendenza ad accentrarsi per colpire, rappresenta il pericolo numero uno per i terzini della Fiorentina, sovente chiamati a una marcatura alta che potrebbe lasciare praterie invitanti per l’ex Watford.

Non solo Sarr, però. La partita offre spunti interessanti anche per quanto riguarda le conclusioni totali e nello specchio. Senza Moise Kean, rimasto a Firenze per via del solito problema alla tibia, toccherà ad Albert Gudmundsson inventare qualcosa lì davanti. Discontinuo ma pur sempre il catalizzatore della fantasia di Vanoli, l’islandese, anche se dovesse partire più lontano dalla porta, con la sua capacità di calciare da fuori o di inserirsi tra le linee rende quasi certi almeno un paio di tiri verso la porta difesa da Benitez.

La Viola, poi, dovrà fare molta attenzione ai calci piazzati, suo tallone d’Achille. E quindi ai giganti del Palace. Il difensore transalpino Maxence Lacroix sarà una minaccia costante nelle proiezioni offensive. Ha già segnato due gol in questa edizione della Conference çeague e la sua stazza può mettere in crisi il sistema di marcatura dei gigliati. Almeno due tiri totali, infine, ce li aspettiamo dal rientrante Rolando Mandragora, uno che da lontano ci prova quasi sempre (7 gol complessivi tra Conference e Serie A quest’anno).

Quindi, ricapitolando: Sarr marcatore plus, Gudmundsson over 1,5 tiri in porta plus, Mandragora over 1,5 tiri totali plus e Lacroix over 0,5 tiri totali plus, su GoldBet hanno un valore di 9,24 volte la posta.