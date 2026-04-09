Pronostici Conference League: la tripla marcatori

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Conference League, i tre nomi su cui provare a puntare in vista dell’andata dei quarti di finale: le opzioni sul tavolo

Sono diversi i confronti di Conference League che si prestano ad una valutazione in chiave player building: tra questi, occhio soprattutto a Crystal Palace-Fiorentina.

Mateta applaude prima del match
Pronostici Conference League: la tripla marcatori (Ansa Foto) – IlVeggente.it

Rivitalizzata dalla vittoria contro l’Hellas Verona che l’ha spinta fuori almeno per il momento dalle sabbie mobili della zona retrocessione, la compagine Viola va a caccia di conferme importanti contro un avversario di tutto rispetto.

Gli Eagles, in particolare, possono contare su un parco offensivo di tutto rispetto che ha in Mateta il suo autentico punto di riferimento.

Protagonista di una stagione poco produttiva da un punto di vista realizzativo, il francese – a caccia del suo primo gol in Conference – può fare la differenza con la fisicità e la tecnica del suo repertorio (gli otto gol in Premier sono comunque un buon cuscinetto).

Fari puntati, poi, su Shakhtar-Az. Uno dei calciatori più accreditati ad imprimere il suo sigillo è Elias: autore di due gol e un assist nei 433 minuti collezionati, il brasiliano dovrebbe creare non pochi grattacapi con la sua velocità anche perché gli olandesi tendono a restare piuttosto alti con la linea difensiva.

Chiudiamo il cerchio, infine, con Jorge De Frutos: con i favori del pronostico dalla sua parte, il Rayo Vallecano si affida ad uno dei suoi uomini chiave per provare ad ipotecare sin nella gara d’andata il discorso qualificazione.

Mateta, Elias e Jorge De Frutos marcatori plus si trovano a quota 12,48 su Goldbet.

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