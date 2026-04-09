I pronostici di giovedì 9 aprile: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 9 aprile, ci sono le partite di andata dei quarti di finale di Europa League e Conference League

Le ultime due italiane rimaste in corsa in Europa sono Bologna e Fiorentina, che stasera se la vedranno contro avversarie inglesi. I rossoblù di Vincenzo Italiano dopo avere eliminato la Roma, se la vedranno con l’Aston Villa, favorita numero uno per la vittoria finale anche perché guidata da un allenatore abituato a trionfare in questa competizione, Unai Emery.

Anche la Fiorentina affronterà la squadra con maggiori possibilità di vittoria finale, il Crystal Palace. La vittoria di platino a Verona ha permesso alla Fiorentina di scacciare gli incubi retrocessione e di presentarsi a Londra con la mente libera. Sulla carta il Palace ha una cilindrata superiore, ma la Fiorentina vanta un’esperienza internazionale che le Eagles devono ancora costruire.

Entrambe hanno mostrato fragilità difensive nel percorso europeo – la Fiorentina ha subito 4 gol dallo Jagiellonia e 2 dal Rakow – suggerendo una sfida dove i portieri avranno il loro bel da fare. Il Palace in casa è imbattuto da 4 gare e spingerà forte, ma la Viola ha dimostrato di saper colpire in trasferta: un pareggio sarebbe oro colato per i gigliati in vista del ritorno al “Franchi”. Tuttavia, l’intensità fisica della Premier League e il fattore Selhurst Park regalano un leggero vantaggio ai padroni di casa.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Porto-Nottingham Forest, Europa League, ore 21:00

Vincenti

LUDOGORETS (in Ludogorets-Cherno More, First League Bulgaria , ore 17:55)

(in Ludogorets-Cherno More, First League Bulgaria ore 17:55) SHAKHTAR DONETSK (in Shakhtar Donetsk-AZ, Conference League , ore 21:00)

(in Shakhtar Donetsk-AZ, Conference League ore 21:00) BOLOGNA O PAREGGIO (in Bologna-Aston Villa, Europa League, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar , Conference League, ore 21:00

, Conference League, ore 21:00 Damac FC-Al-Qadsiah, Saudi Pro League, ore 18:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Friburgo-Celta Vigo , Europa League, ore 21:00

, Europa League, ore 21:00 Crystal Palace-Fiorentina , Conference League, ore 21:00

, Conference League, ore 21:00 Bologna-Aston Villa, Europa League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 15.73 GOLDBET ; 17.31 SPORTBET; 15.73 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Rayo Vallecano-Aek Atene, Conference League, ore 18:45