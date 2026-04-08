Pronostico Damac-Al Qadsiah: obiettivo coppe

Damac-Al Qadsiah è una partita valida per la ventottesima giornata della Saudi Pro League: formazioni e dove vederla

Sono cinque i punti di distacco che gli ospiti dell’Al Qadsiah hanno rispetto al terzo posto, quello che permetterebbe di andare a giocarsi le coppe il prossimo anno. E contro il Damac, una formazione in piena lotta per la salvezza ma che soprattutto non ha chissà quali elementi che possono fare la differenza, il finale ci pare probabile.

La sconfitta dell’ultimo turno ha interrotto una serie di risultati utili che durava da quattro mesi per gli ospiti. Ci sta, dopo un periodo così lungo, la fisiologica sensazione che prima o poi doveva succedere. Ed è successo, ma il target ora è quello di riprendere immediatamente la corsa e non guardarsi alle spalle, ma cercare – anche per via di alcuni impegni importanti che quelle davanti avranno nelle prossime settimane – di giocarsela fino al termine del campionato. Tra tutte quelle sfide del turno della Saudi Pro League, nonostante parliamo comunque di una possibile (quasi sicura) affermazione in trasferta, questa partita ci pare quella molto più sicura di tutte le altre. Non ci sono margini davvero che non possa venire fuori una vittoria interna oppure un pareggio. E anche la quota, abbastanza alta secondo noi, stuzzica e pure parecchio.

Come vedere Damac-Al Qadsiah in diretta tv e in streaming

Damac-Al Qadsiah in programma giovedì alle 18 e in Italia si potrebbe seguire su Sportitalia che ha i diritti di questo campionato e in qualche occasione manda una partita in diretta.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Al Qadsiah è quotata 1.37 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.82 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

La vittoria esterna è molto probabile dentro una gara che, tra le altre cose, potrebbe pure regalare almeno tre reti complessive. Ma sul 2 non abbiamo il minimo dubbio.

Le probabili formazioni di Damac-Al Qadsiah

DAMAC (4-2-3-1): Kewin; Al Hawsawi, Al Khaibre, Harkass, A Obaid; Sylla, Sharaili; Okita, Vada, Al Anazi; Meite.

AL QADSIAH (4-1-4-1): Casteels; Al Salem, Fernandez, Asiri, Bonsu Baah; Weigl; Quinones, Nandez, Al Juwayr, Hazazi; Retegui.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3