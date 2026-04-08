Pronostico Crystal Palace-Fiorentina: viola con la testa sgombra a Londra

Crystal Palace-Fiorentina è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo gli ultimi risultati di campionato, per la Fiorentina, l’intrigante doppia sfida di Conference League con il Crystal Palace acquisisce un sapore diverso. La Viola sabato scorso ha messo una serissima ipoteca sulla salvezza vincendo 1-0 a Verona nonostante una prestazione non proprio esaltante – decisiva la zampata di Fagioli, uno dei pochi a salvarsi dal grigiore generale, a 10 minuti dalla fine – che però non ha impedito agli uomini di Paolo Vanoli di portare via dal “Bentegodi” tre punti di platino, fondamentali per andare a +5 sul terzultimo posto e scacciare i fantasmi una volta per tutte.

In questo modo i gigliati, reduci da sei risultati utili di fila tra Serie A e Conference – continuità mai avuta in una stagione da incubo – potranno dedicare maggiori energie al quarto con le Eagles di Oliver Glasner, secondo i bookmaker la formazione più attrezzata per vincere quest’edizione della terza competizione internazionale per ordine d’importanza.

La Viola, infatti, stavolta non partirà favorita, sebbene rispetto agli inglesi, mai approdati in un quarto di finale europeo prima d’ora, sia ormai una habitué della manifestazione, arrivando tra le prime otto per il quarto anno consecutivo.

Londinesi ko due volte in 10 partite

Il club londinese sembra aver ritrovato la forma migliore dopo il periodo complicato vissuto tra dicembre e gennaio. Imbattuta da quattro partite, la squadra di Glasner ha disputato il suo ultimo match addirittura tre settimane fa, sfruttando lo stop della Premier League per l’FA Cup ed il rinvio della gara di campionato con il Manchester City. In Premier League il Palace è solo quattordicesimo, ma in Conference ha perso a malapena due volte in 10 partite, mai nella fase ad eliminazione diretta, dove ha fatto fuori – non senza problemi – i bosniaci dello Zrinjski (1-1 a Mostar e 2-0 a Londra) ed i ciprioti dell’AEK Larnaca (0-0 a Selhurst Park e 1-2 a Cipro dopo i tempi supplementari).

Rocambolesche anche le sfide che hanno visto protagonisti De Gea e compagni, che hanno rischiato una figuraccia clamorosa con lo Jagiellonia nello spareggio (0-3 in Polonia e 2-4 a Firenze) e non hanno avuto vita facile negli ottavi contro un’altra polacca, il Rakow, battuto tuttavia sia all’andata che al ritorno, in entrambe le occasioni con il risultato di 2-1.

Vanoli a Londra spera di recuperare diversi giocatori che non sono neppure partiti per Verona: parliamo di Dodò, Parisi, Mandragora e Solomon. Tra questi forse solo il brasiliano e l’ex centrocampista di Torino e Udinese partiranno dal 1′.

In ogni caso, rispetto alle altre partite di Conference, il tecnico viola schiererà i titolarissimi, compreso quel Kean che vuole riscattare la prestazione incolore del “Bentegodi”. Glasner farà lo stesso, affidandosi al collaudato 3-4-2-1, con Sarr e Guessand alle spalle di Mateta (Strand Larsen squalificato). In mezzo Wharton e Lerma sembrano in leggero vantaggio su Kamada e Hughes, mentre sono da valutare le condizioni di Munoz.

Come vedere Crystal Palace-Fiorentina in diretta tv e in streaming Crystal Palace-Fiorentina è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al Selhurst Park di Londra, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La combo “1X+Gol” è quotata a 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.25 su Sportbet. Il pronostico La vittoria di platino a Verona ha permesso alla Fiorentina di scacciare gli incubi retrocessione e di presentarsi a Londra con la mente libera nonché pronta a dare battaglia alla favorita numero uno per il titolo. Sulla carta il Palace ha una cilindrata superiore, ma la Fiorentina vanta un’esperienza internazionale che le Eagles devono ancora costruire. Glasner non gioca una partita ufficiale da tre settimane: un riposo che può essere un’arma a doppio taglio contro una Viola che ha trovato continuità (sei risultati utili consecutivi). Entrambe hanno mostrato fragilità difensive nel percorso europeo – la Fiorentina ha subito 4 gol dallo Jagiellonia e 2 dal Rakow – suggerendo una sfida dove i portieri avranno il loro bel da fare. Il Palace in casa è imbattuto da 4 gare e spingerà forte, ma la Viola ha dimostrato di saper colpire in trasferta: un pareggio sarebbe oro colato per i gigliati in vista del ritorno al “Franchi”. Tuttavia, l’intensità fisica della Premier League e il fattore Selhurst Park regalano un leggero vantaggio ai padroni di casa. Le probabili formazioni di Crystal Palace-Fiorentina CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Benitez; Canvot, Richards, Lacroix; Johnson, Wharton, Lerma, Mitchell; Sarr, Guessand; Mateta.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Kean, Gudmundsson. POSSIBILE RISULTATO: 2-1