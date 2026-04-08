Pronostico Bologna-Aston Villa: Italiano ci riprova per la terza volta

Bologna-Aston Villa è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Da quando il Bologna è tornato a frequentare l’Europa, un anno e mezzo fa, ha già affrontato due volte l’Aston Villa di Unai Emery, in entrambe le occasioni a Birmingham. La prima nella scorsa edizione della Champions League, fase campionato: i Villans approfittarono dell’inesperienza a certi livelli della squadra di Vincenzo Italiano, che pur arrendendosi 2-0 non demeritò affatto.

Le cose non andarono poi così diversamente lo scorso settembre, sempre al Villa Park, nel match stavolta valido per la League Phase di Europa League. Il Bologna, se vogliamo, fece addirittura meglio ed ai punti avrebbe meritato almeno un pareggio. Invece a spuntarla furono ancora gli inglesi grazie ad una rete di McGinn (1-0), curiosamente in gol anche nella sfida di Champions. Stavolta felsinei e Villans si sfidano in un quarto di finale: andata nel capoluogo emiliano, ritorno in Inghilterra.

Per Italiano e i suoi uomini è un appuntamento storico. Era dalla stagione 1998-99 che il Bologna non si spingeva così lontano in una competizione continentale (l’allora Coppa Uefa). I rossoblù sono approdati tra le migliori otto dopo un equilibratissimo e drammatico Euroderby con la Roma: vittoria pirotecnica per 4-3 nel secondo round dell’Olimpico, ammutolito nei tempi supplementari da un gol di Cambiaghi (l’andata era finita 1-1). Meno rocambolesca la qualificazione dell’Aston Villa, che negli ottavi ha piegato due volte il Lille senza subire reti (0-1 in Francia e 2-0 a Birmingham), confermando di avere tutte le carte in regola per vincere questa coppa, come sostengono i principali bookmaker.

I Villans sono fermi da tre settimane

Emery, del resto, conosce tutti i “segreti” dell’Europa League, avendola vinta già quattro volte con Siviglia e Villarreal. In campionato i Villans sono quarti in classifica, davanti a squadre più attrezzate come Liverpool e Chelsea e, nonostante l’evidente calo avuto tra febbraio e marzo, sono sempre rimasti in zona Champions. Nel fine settimana McGinn e compagni non sono scesi in campo, dal momento che la Premier League si è fermata per dare spazio all’FA Cup. L’ultima uscita risale al 22 marzo (vittoria per 2-0 sul West Ham), prima della sosta per le nazionali.

In Europa League, se vogliamo, l’Aston Villa è stato ancora più costante: 9 vittorie in 10 partite, sei di queste terminate con la porta inviolata (comprese le ostiche trasferta con Feyenoord, Fenerbahçe e Lille). Il Bologna in coppa ha giocato due gare in più degli inglesi, ma la statistica non differisce più di tanto. In 12 match i felsinei hanno incassato solo una sconfitta, quella di settembre con i Villans, nella prima giornata della fase campionato.

In Serie A invece gli emiliani sono ormai fuori dal tunnel in cui si erano cacciati tra gennaio e febbraio (3 pareggi e 9 sconfitte tra le varie competizioni), conquistando 5 successi nelle ultime 7 giornate, tra cui la vittoria per 2-1 in casa della Cremonese nella domenica di Pasqua. La zona Europa, tuttavia, rimane lontana: l’Atalanta settima ha 8 punti in più. Italiano per la sfida con l’Aston Villa ritrova lo spagnolo Miranda, squalificato contro la Roma, ma per lo stesso motivo deve rinunciare a Vitik. Davanti, a supporto dell’unica punta Castro, l’ex tecnico della Fiorentina si affiderà a Bernardeschi e Rowe (quest’ultimo ha segnato 5 reti nelle ultime 6 partite di Europa League). Emery ha approfittato della lunga pausa per recuperare Tielemans, tassello fondamentale a centrocampo, ma dovrà fare a meno di Kamara e Sancho.

Come vedere Bologna-Aston Villa in diretta tv e in streaming Bologna-Aston Villa è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Dall’Ara” di Bologna. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Comparazione quote Il segno “Gol” è quotato a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.76 su Sportbet. Il segno “1X” è quotato invece a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Una notte che a Bologna aspettavano da 27 anni. I rossoblù di Vincenzo Italiano sfidano l’Aston Villa in un quarto di finale di Europa League che sa di esame di maturità definitivo. Di fronte c’è il “re” della competizione, Emery (4 trofei in bacheca), e una squadra che ha già battuto gli emiliani due volte negli ultimi due anni a Birmingham. Ma stavolta la musica cambia: si gioca sotto le Torri, e i felsinei arrivano all’appuntamento più carichi che mai. Tuttavia, i Villans sono un cliente difficilissimo: 9 vittorie su 10 in questa Europa League e una capacità innata di chiudere la porta in trasferta (6 clean sheet su 10 gare). Il Bologna al “Dall’Ara” ha una marcia in più, ma l’esperienza internazionale degli inglesi, quarta forza della Premier League, è un fattore da non sottovalutare. La squadra di Italiano giocherà una partita d’attacco per regalare un sogno ai propri tifosi, dovendo però fare attenzione a un Aston Villa letale nelle ripartenze e che ha una qualità tecnica che raramente perdona. Entrambe hanno le armi per andare a segno almeno in un’occasione. Un pareggio non è da escludere. Le probabili formazioni di Bologna-Aston Villa BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Sohm, Rowe; Castro.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Buendia, Rogers; Watkins. POSSIBILE RISULTATO: 1-1