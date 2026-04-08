Pronostico Al Ettifaq-Al Riyadh: succede di nuovo al sesto tentativo

Al Ettifaq-Al Riyadh è una partita valida per la ventottesima giornata della Saudi Pro League: formazioni e dove vederla

La squadra padrona di casa non ha ormai nessun obiettivo in questo finale di stagione: in mezzo, con nessuna possibilità né di raggiungere quelle davanti e nemmeno di essere ripresa da quelle che stanno dietro. Gli ospiti, invece, lottano per la salvezza, che è complicata e pure molto.

Ora, nonostante le motivazioni evidentemente possono essere molto differenti, non siamo proprio sicuri che l’Al Ettifaq metta il tappeto rosso davanti per permettere alla squadra della Capitale di prendersi il bottino pieno. No, non lo crediamo assolutamente. Ma crediamo, come potete leggere bene nel titolo, che questo match a differenza di quanto successo nel corso degli ultimi cinque incontri disputati, possa regalare qualcosa di diverso.

E cosa? Entrambe a segno. Perché l’Al Riyadh, per forza di cose, deve cercare di giocarsi la sua partita e sperare di fare punti per tenere vivo il sogno salvezza; i padroni di casa, invece, non vogliono in nessun modo perdere ma qualcosa, sotto il profilo mentale, potrebbero pagare. E allora ecco che si apre forte la possibilità di una gara da GOL.

Come vedere Al Ettifaq-Al Riyadh in diretta tv e in streaming

Damac-Al Qadsiah in programma giovedì alle 20 e in Italia si potrebbe seguire su Sportitalia che ha i diritti di questo campionato e in qualche occasione manda una partita in diretta.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Al sesto tentativo potrebbe finire con almeno un gol per squadra. E anche la quota abbastanza goduriosa ci spinge a dire questo. Poi, per via delle motivazioni totalmente differenti, occhio al pareggio che potrebbe venire fuori. Per gli ospiti sarebbe un grandissimo colpo.

Le probabili formazioni di Al Ettifaq-Al Riyadh

AL ETTIFAQ (4-2-3-1): Rodak; Al Otaibi, Hendry, Calvo, Khateeb; Medran, Duda; Nkota, Wijnaldum, Al Ghannam; Dembele.

AL RIYADH (4-1-4-1): Borjan; Tambakti, Al Khaibari, Barbet, Al Khaibary; Al Siyahi; Okou, Toze, Lekhal, Sali; Curto Antunes.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1