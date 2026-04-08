Pronostici PSG-Liverpool: marcatore e tiri in porta

Pronostici PSG-Liverpool: i campioni in carica giocano contro una squadra in difficoltà. Ecco le scelte per gli uomini decisivi

Il PSG vuole difendere il titolo. E la sensazione – visto l’andazzo in campionato che di solito in questo periodo era chiuso e quest’anno ancora non del tutto – è che tutte le energie, la squadra di Luis Enrique, le abbia messe da parte per sfruttarle in questa parte finale di annata, quando il valore delle partite è troppo importante.

Il Liverpool invece è in crisi profonda, come succede ormai da una stagione a questa parte, e nello scorso fine settimana è stato distrutto dal Manchester City in Fa Cup, un altro obiettivo sfumato dopo la Premier. A Slot rimane solo la Coppa più importante e ha comunque una squadra che, almeno per quanto riguarda gli uomini, è una di quelle che possono sempre risorgere. Ma non ci sembra questo possa essere il caso, il PSG ha qualcosa in più. Ma andiamo a vedere insieme quelli che potrebbero realmente essere gli uomini decisivi.

Pronostici PSG-Liverpool: le nostre scelte

Il marcatore più probabile in questo momento, per lo stato di forma fisico e mentale che attraversa, è Kvaratskhelia. Incredibile le qualità del georgiano che cresce partita dopo partita e diventa un trascinatore incredibile. Un uomo troppo importante nello scacchiere del tecnico spagnolo che si può prendere in ogni minuto della partita la scena. Una scelta semplice, crediamo noi.

Cresciuto anche sotto l’aspetto tattico, Doue sempre del PSG è quel giocatore che si è guadagnato in tutto e per tutto la fiducia dell’allenatore catalano che adesso non si priva mai di lui. Sgusciante e preciso, almeno due conclusioni dentro lo specchio ci stanno. Così, come un tiro dentro i pali, in casa Liverpool ovviamente, lo potrebbe trovare Szoboszlai. L’ungherese calcia anche le punizioni, che sono quasi diventate una sua specialità. Un giocatore troppo forte e che in poche parole è l’unico che in questa annata è riuscito a rimanere a galla mentre tutti al suo fianco naufragavano.

Ricapitolando, quindi: Kvara marcatore plus, Doue over 1,5 tiri in porta plus e Szoboszlai over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 10,96 volte la posta.

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