Pronostici Bologna-Aston Villa: marcatore e tiri in porta

Pronostici Bologna-Aston Villa: la squadra di Italiano cerca il clamoroso colpaccio contro una squadra affrontata sempre in trasferta. Gli uomini decisivi

Lo scorso anno in Champions League e quest’anno in Europa League: due partite giocate in terra inglese che hanno “regalato” al Bologna due sconfitte senza nemmeno segnare un gol. Ma le cose, al Dall’Ara, possono decisamente cambiare.

Gli emiliani hanno capito da un pezzo che l’unico modo per togliersi una soddisfazione è quello di arrivare in fondo all’Europa League. Il sorteggio non è stato benevolo, arriva la squadra di Emery che vola in Premier League anche se nell’ultimo periodo qualche colpo lo ha perso. Una partita ufficiale, gli ospiti, non la giocano dal 22 marzo, perché c’è stata la sosta e poi si è giocato in Fa Cup. E questo potrebbe essere un fattore determinante che in qualche modo potrebbe aiutare il Bologna. Ma andiamo a vedere insieme gli uomini che si potrebbero rivelare decisivi.

Pronostici Bologna-Aston Villa: le scelte

Il Bologna un gol lo potrebbe trovare: e siccome Castro ha un certo feeling con le Coppe, ha segnato anche in Coppa Italia, si potrebbe ripetere. La difesa dell’Aston Villa qualcosa, agli uomini che attaccano la profondità, la potrebbe concedere e il centravanti del Bologna almeno una rete la potrebbe trovare.

Per quanto riguarda il possibile tiratore in porta occhio a Rowe, che vive un momento di forma importante e ha il passo, lì a sinistra, per mettere in difficoltà la retroguardia inglese. Un giocatore europeo, in tutto e per tutto, che almeno una conclusione dentro i pali dovrebbe riuscire a trovarla. In casa Aston Villa la questione si sposta non tanto su Watkins, ma soprattutto su Rogers, che agisce alle spalle dell’unica punta. Ha le caratteristiche giuste per trovare lo spazio alle spalle dei centrocampisti emiliani e la questione è da tenere in considerazione. Se si gira, e attacca la porta guardandola, diventa molto molto pericoloso.

Quindi, andando a ricapitolare: Castro marcatore plus, Rowe over 0,5 tiri in porta plus e Rogers over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 6,09 volte la posta.