I pronostici di mercoledì 8 aprile: non solo Champions League

I pronostici di mercoledì 8 aprile, si chiude l’andata dei quarti di finale di Champions League, in campo anche l’Europa League

L’andata dei quarti di finale di Champions League si chiude con le ultime due partite in programma: il derby spagnolo Barcellona-Atletico Madrid e la sfida tra PSG e Liverpool. Flick e Simeone si sono appena sfidati nella Liga spagnola, dove però l’Atletico Madrid ha lasciato a riposo gran parte dei titolari proprio in vista di questa sfida.

Il Barcellona è superiore e può contare su Yamal in stato di grazia, ma l’Atletico l’ha già eliminato dalla Coppa del Re (pur perdendo 3-0 qui al Camp Nou) e non può quindi essere sottovalutato. Il PSG l’anno scorso ha eliminato a sorpresa il Liverpool che aveva dominato la League Phase, anando poi a vincere la competizione. E visto che la squadra di Slot è una lontana parente di quella implacabile dell’inizio della passata stagione, sorprenderebbe e non poco una vendetta dei Reds.

Si gioca anche Braga-Betis di Europa League e tre partite della Saudi Pro League: l’Al Hilal di Simone Inzaghi ha solo la vittoria a disposizione per continuare a credere nella vittoria del titolo in questo momento nelle mani dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 2,5 in Barcellona-Atletico Madrid, Champions League, ore 21:00

Vincenti

AL AHLI (in Al-Fayha-Al Ahli, Saudi Pro League , ore 17:55)

(in Al-Fayha-Al Ahli, Saudi Pro League ore 17:55) GALATASARAY (in Goztepe-Galatasaray, Super Lig , ore 19:00)

(in Goztepe-Galatasaray, Super Lig ore 19:00) AL HILAL (in Al Hilal-Al Kholood, Saudi Pro League , ore 19:00)

(in Al Hilal-Al Kholood, Saudi Pro League ore 19:00) PSG (in PSG-Liverpool, Champions League, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

PSG-Liverpool , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Al Hilal-Al Kholood , Saudi Pro League, ore 19:00

, Saudi Pro League, ore 19:00 Wehen Wiesbaden-Havelse, 3. Liga Germania, ore 19:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Braga-Real Betis , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Al Ittihad-Neom , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Barcellona-Atletico Madrid, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 12.02 GOLDBET ; 13.18 SPORTBET; 12.02 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Braga-Betis, Europa League, ore 18:45