Pronostico Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar: l’esperienza è differente

Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar è una partita dei quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Ormai il fatto che si giochi a campo neutro non fa la differenza dentro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, purtroppo abituati a non giocare dentro il proprio stadio da un po’ di tempo.

E se questo insomma non possiamo considerarlo come un fattore, quello che possiamo serenamente affermare è il fatto che i padroni di casa, se così possiamo dire, abbiamo una maggiore esperienza a questo livello di competizione rispetto all’AZ. Non solo questo, ma anche il cammino esterno degli olandese – pure in campionato e non solo in Conference – ci spingono a dire che lo Shakhtar parta con tutti i favori del pronostico. Gli ospiti infatti in cinque trasferte europee in questa stagione hanno perso tre volte e anche in campionato le ultime sconfitte sono appunto arrivate nel momento in cui sono scesi in campo lontano dai propri tifosi. Una situazione che desta preoccupazione (ed evidentemente fa approcciare in maniera diversa anche le partite) e che si potrebbe tramutare in una paura che gli ucraini possono sfruttare. E la quota della vittoria di casa è altissima.

Come vedere Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar in diretta tv e in streaming La sfida Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria dello Shakhtar è quotata 2.60 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.58 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Ci pare possa venire sicuramente fuori una gara da almeno un gol per squadra (anche in questo caso parliamo di una quota molto alta), ma non solo, pure la vittoria ucraina è da prendere assolutamente in considerazione per tutto quello che vi abbiamo riportato prima. Le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar SHAKHTAR (4-1-4-1): Ryznyk; Konoplya, Bondar, Marlon, Henrique; Nazaryna; Alisson, Pedrinho, Ocheretko, Newerton; Elias.

AZ (4-2-3-1): Zoet; Kasius, Goes, Penetra, de Wit; Clasie, Smith; Dijkstra, Mijnans, Wessley; Parrot. POSSIBILE RISULTATO: 2-1