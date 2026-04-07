Pronostico PSG-Liverpool, un anno dopo è cambiato tutto: occhio al dato sugli xG

PSG-Liverpool è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: statistiche, notizie, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
La cavalcata del PSG verso la sua prima Champions League iniziò poco più di un anno fa, proprio contro il Liverpool. Erano gli ottavi di finale e i transalpini, dopo aver perso 1-0 la gara d’andata, nel ritorno riuscirono a violare il tempio di Anfield Road, arrivando ai rigori grazie al sigillo del futuro Pallone d’Oro Dembélé e soprattutto ad uno strepitoso Donnarumma – oggi al Manchester City – autentico protagonista della serata con ben due tiri dagli undici metri neutralizzati e diverse parate miracolose. Fu in quel momento che la squadra di Luis Enrique prese consapevolezza della propria forza, posando il primo mattone per l’atteso trionfo continentale.
Un anno dopo i rapporti di forza sembrano essere completamente diversi. Se da un lato il PSG è sempre una corazzata, che ambisce a realizzare una storica “doppietta” nella competizione regina, dall’altro i Reds stanno vivendo una stagione difficilissima. Che, se non dovesse arrivare la Champions, si trasformerebbe in un autentico disastro.
In Premier gli uomini di Arne Slot sono quinti, staccati di 5 punti dall’Aston Villa quarto e rischiano seriamente di non qualificarsi per la prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie. Prima della sosta per le nazionali si erano arresi 2-1 al Brighton, mentre sabato scorso sono stati spazzati via dal Manchester City nei quarti di finale di FA Cup, venendo eliminati pure dall’altra coppa nazionale. Lo spettro degli “zero titoli”, insomma, incombe. La debacle contro Pep Guardiola ha messo nuovamente in luce i problemi difensivi di un Liverpool apparso inerme di fronte all’intensità e al ritmo dei Cityzens.
PSG, testa solo alla Champions
Il PSG invece nel fine settimana ha avuto la meglio sul Tolosa con un netto 3-1: nonostante il turnover operato dal tecnico spagnolo, i parigini sono riusciti a mettere le mani sulla seconda vittoria di fila ed hanno conservato il primo posto, a +4 sul Lens ma con una gara ancora da recuperare (il big match con i giallorossi in programma nel prossimo weekend è stato rinviato per permettere al PSG di concentrarsi solo sulla Champions). L’ennesimo titolo di campioni di Francia, per intenderci, è sempre più vicino.
Luis Enrique per l’attesa sfida del Parco dei Principi non avrà il solo Barcola e dovrebbe proporre il tridente formato da Doué, Kvara e Dembélé. I rientranti Mayulu e Fabian Ruiz si accomoderanno in panchina. Nel Liverpool è in dubbio Isak, mentre non ci saranno Alisson – il portiere brasiliano è alle prese con un problema al bicipite femorale – Bradley ed Endo. Slot sembra orientato a schierare un 4-4-2 con Salah ed Ekitiké in attacco e con Wirtz e Szoboszlai adattati ad esterni di centrocampo. In porta andrà Mamardashvili.
Come vedere PSG-Liverpool in streaming
La sfida tra PSG e Liverpool è in programma mercoledì alle 21:00 al Parco dei Principi di Parigi, in Francia. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su sedici gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese oppure di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di trenta giorni.
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Il pronostico
Il confronto appare oggi squilibrato. Il PSG domina in Francia e vanta una tradizione recente mostruosa contro le inglesi (7 risultati utili consecutivi). Il Liverpool, invece, è l’ombra di se stesso: 4 sconfitte nelle ultime 5 trasferte e una produzione offensiva ai minimi storici (appena 0.66 xG prodotti sabato contro il City). Senza Alisson, che l’anno scorso evitò il tracollo a Parigi con parate miracolose (in un match da 27 tiri a 2 per i francesi), la difesa di Slot rischia di naufragare sotto i colpi di Kvara e Dembélé. I Reds, insomma, sembrano diventati vulnerabili e facili da affrontare: il PSG secondo noi ha la qualità per dominare il possesso e chiudere i rifornimenti ad un Salah isolato. Considerando le difficoltà realizzative della squadra di Slot fuori casa (niente gol col Galatasaray), la vittoria parigina “a zero” è un’opzione molto concreta.
Le probabili formazioni di PSG-Liverpool
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
LIVERPOOL (4-4-2): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz; Salah, Ekitiké.
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