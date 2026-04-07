Pronostico Mainz-Strasburgo: le statistiche non mentono

Mainz-Strasburgo è una partita dei quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico
Una prima volta tra Mainz e Strasburgo, due squadre che vivono dei momenti di forma importante visto che non perdono da parecchio tempo. Ma ci sono dei dati che ci aiutano ad entrare nel nostro pronostico.
E che riguarda lo Strasburgo, una squadra che ha un bilancio davvero negativo contro formazioni tedesche: ha vinto una volta sola e pareggiato altrettanto, e in totale le sconfitte sono state quattro. Inoltre, i francesi, nelle cinque gare nelle quali non hanno vinto non sono mai riusciti a trovare il gol. Una situazione che ci dice che i tedeschi sono favoriti.
Anche perché a livello generale negli ultimi due scontri diretti che il Mainz ha avuto contro squadre transalpine non ha perso. E diciamo che i padroni di casa vorrebbero senza dubbio mettere la testa davanti in vista del match di ritorno che vuoi o non vuoi si preannuncia complicato e quindi anche a spinta del pubblico in questo momento potrebbe fare la differenza in una partita del genere. Il pronostico, insomma, ve lo diciamo sotto.
Come vedere Mainz-Strasburgo in diretta tv e in streaming
La sfida Mainz-Strasburgo è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
La vittoria del Mainz è quotata 2.00 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 2.10 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Per i numeri che vi abbiamo riportato prima crediamo il Mainz possa riuscire a mettere la testa davanti almeno in questo match d’andata. Una sfida comunque bloccata, molto tattica, che potrebbe anche essere decisa da un episodio a favore dei tedeschi.
Le probabili formazioni di Mainz-Strasburgo
MAINZ (3-5-2): Batz; da Costa, Posch, Kohr; Widmer, Nebe, Sano, Lee, Mwene; Tietz, Weiper.
STRASBURGO (4-2-3-1): Penders; Doue, Omobadimele, Doukoure, Chilwell; El Mourabet, Barco, Yassine, Nanasi, Godo; Enciso.
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