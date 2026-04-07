Pronostico Mainz-Strasburgo: le statistiche non mentono

di

Mainz-Strasburgo è una partita dei quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico 

Una prima volta tra Mainz e Strasburgo, due squadre che vivono dei momenti di forma importante visto che non perdono da parecchio tempo. Ma ci sono dei dati che ci aiutano ad entrare nel nostro pronostico.

Pronostico Mainz-Strasburgo
Pronostico Mainz-Strasburgo: le statistiche non mentono (AnsaFoto) – Ilveggente.it

E che riguarda lo Strasburgo, una squadra che ha un bilancio davvero negativo contro formazioni tedesche: ha vinto una volta sola e pareggiato altrettanto, e in totale le sconfitte sono state quattro. Inoltre, i francesi, nelle cinque gare nelle quali non hanno vinto non sono mai riusciti a trovare il gol. Una situazione che ci dice che i tedeschi sono favoriti.

Anche perché a livello generale negli ultimi due scontri diretti che il Mainz ha avuto contro squadre transalpine non ha perso. E diciamo che i padroni di casa vorrebbero senza dubbio mettere la testa davanti in vista del match di ritorno che vuoi o non vuoi si preannuncia complicato e quindi anche a spinta del pubblico in questo momento potrebbe fare la differenza in una partita del genere. Il pronostico, insomma, ve lo diciamo sotto.

Come vedere Mainz-Strasburgo in diretta tv e in streaming

Come vedere Mainz-Strasburgo in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Mainz-Strasburgo è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Mainz è quotata 2.00 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 2.10 su Goldbet e Lottomatica. 

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Per i numeri che vi abbiamo riportato prima crediamo il Mainz possa riuscire a mettere la testa davanti almeno in questo match d’andata. Una sfida comunque bloccata, molto tattica, che potrebbe anche essere decisa da un episodio a favore dei tedeschi.

Le probabili formazioni di Mainz-Strasburgo

MAINZ (3-5-2): Batz; da Costa, Posch, Kohr; Widmer, Nebe, Sano, Lee, Mwene; Tietz, Weiper.
STRASBURGO (4-2-3-1): Penders; Doue, Omobadimele, Doukoure, Chilwell; El Mourabet, Barco, Yassine, Nanasi, Godo; Enciso.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0
Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica