Pronostico Goztepe-Galatasaray: serve solo vincere

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Goztepe-Galatasaray è una partita valida per la ventisettesima giornata della Super Lig: formazioni e pronostico 

Un punto di vantaggio rispetto a Fenerbahce e Trabzonspor, che è uscito vincente nel derby giocato alla fine della scorsa settimana. Il Galatasaray, con questa partita da recuperare, potrebbe rimettere un buon distacco con le dirette concorrenti al titolo. I giallorossi non hanno altra via.

Pronostico Goztepe-Galatasaray
Pronostico Goztepe-Galatasaray: serve solo vincere (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Non è semplice contro il Goztepe: nonostante ci siano la bellezza di 20 punti di distacco tra queste due squadre, gli ospiti vorrebbero cercare, anche se è complicato e pure molto, la possibilità di andare a prendersi un posto europeo per il prossimo anno. Ai padroni di casa servirebbero una serie di vittorie di fila che, in questo momento, non paiono proprio così semplici da prendere. Diciamo che le motivazioni in questo match pendono tutte dalla parte degli ospiti, che dopo due sconfitte di fila (inclusa quella contro il Liverpool in Champions League che ha chiuso il cammino europeo) vogliono tornare a sorridere.

Il Gala è molto più forte e lo sappiamo tutti. Una squadra che riesce sempre a dare qualcosa in più nel momento in cui il gioco e la classifica pretendono qualcosa di importante. E crediamo che un club del genere, con i giocatori che si ritrova in rosa, non possa in nessun modo perdere tre partite di fila. Quindi riprende la corsa al titolo.

Come vedere Goztepe-Galatasaray in diretta tv e in streaming

Goztepe-Galatasaray in programma mercoledì alle 19 e in Italia non si potrà seguire né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Nessuno da queste parti, infatti, ha i diritti del massimo campionato turco.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Ha un solo risultato, come detto, il Galatasaray: la vittoria. Dentro una gara da almeno tre reti complessive i giallorossi rilanceranno le proprie ambizioni di titolo tornando a più quattro sulle dirette concorrenti.

Le probabili formazioni di Goztepe-Galatasaray

GOZTEPE (3-4-1-2): Lis; Allan Godoi, Heliton, Altikardes; Bayrak, Dennis, Miroshi, Cherni; Antunes; Jeh, Juan Santos.
GALATASARAY (4-2-3-1): Cakir; Boey, Singo, Sanchez, Jacobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Akgun, Lang; Icardi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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