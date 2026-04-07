Pronostico Braga-Betis: si decide tutto al ritorno

Braga-Betis è una partita dei quarti di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico
L’ultima vittoria del Betis è stata quella di qualche settimana fa contro il Panathinaikos in Europa League. Adesso gli spagnoli, arrivati a questo punto della manifestazione, e con un quinto posto in classifica nella Liga che è da difendere, pensano anche a vincere questa Coppa. Per qualità tecniche la squadra di Pellegrini ce la potrebbe fare.
Ma il passaggio del turno contro il Braga è tutt’altro che semplice. I portoghesi, in casa, hanno un cammino invidiabile in tutte le manifestazioni che giocano e, in stagione, hanno perso solamente tre volte davanti al pubblico amico. E una sconfitta di queste è stata contro il Porto. Diciamo che parliamo di un club che ogni anno alza il livello delle proprie prestazioni e lo fa in maniera molto importante. E che quando vince, molto spesso, non prende gol. Certo, nell’ultimo periodo questo dato è stato un po’ stravolto, segno di una concentrazione che inizia a non essere delle migliori e su questo fattore il Betis potrebbe impostare la propria gara.
Mettiamo le cose in chiaro: crediamo fortemente che il passaggio del turno si possa decidere nel match di ritorno. In questa partita ci aspettiamo un risultato comunque non indirizzante. E sotto, nel nostro pronostico, vi diciamo come la vediamo.
Come vedere Braga-Betis in diretta tv e in streaming
La sfida Braga-Betis è in programma mercoledì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Il passaggio del turno si decide al ritorno. Quindi ci aspettiamo almeno una gara da un gol per squadra. E occhio al pareggio, che al Betis starebbe davvero bene.
Le probabili formazioni di Braga-Betis
BRAGA (4-2-3-1): Hornicek; Lagerbielke, Niakate, Arrey-Mbi; Gomez, Grillitsch, Moutinho, Martinez; P Victor, Horta; Navarro.
BETIS (4-3-3): Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Gomez; Antony, Fornals, Amrabat, Ezzalzouli; Ruibal, Cucho Hernandez.
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