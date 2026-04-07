Pronostico Al Ittihad-Neom: salvare la stagione

Al Ittihad-Neom è una partita valida per la ventottesima giornata della Saudi Pro League: formazioni e dove vederla
Con la vittoria sull’Al Hazem nel turno precedente, l’Al Ittihad ha interrotto una serie di tre sconfitte di fila preoccupanti. Adesso l’obiettivo è ritrovare quella continuità persa ad un certo punto della stagione che, di fatto, ha precluso la possibilità di giocare per il titolo e anche per la qualificazione alle coppe del prossimo anno. Un’annata maledetta.
Che le cose non stessero andando così bene lo si era capito a gennaio, quando Benzema aveva deciso di andare via in conflitto con una società che secondo il centravanti francese non aveva fatto quello che era possibile sul mercato. E, un addio del genere, vuoi o non vuoi, si paga e anche tanto. Una situazione che ha visto sprofondare una squadra decisamente forte in posizioni di classifica complicate. E adesso il target è quello di chiudere in maniera dignitosa una stagione da mettere alle spalla. Il Neom, una squadra che ha alzato il livello delle proprie prestazioni, è sicuramente una delle candidate per il prossimo anno a stare in alto perché ha già fatto movimenti importanti e continuerà sicuramente a farlo. Ma per quest’anno, ormai, di motivazioni zero. E questo peserà sul risultato finale del match.
Come vedere Al Ittihad-Neom in diretta tv e in streaming
Al Ittihad-Neom in programma mercoledì alle 20 e in Italia si potrebbe seguire su Sportitalia che ha i diritti di questo campionato e in qualche occasione manda una partita in diretta.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria dell’Al Ittihad è quotata 1.65 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.65 su Goldbet, Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
La vittoria dell’Al Ittihad e il segno GOL, in generale in tutti i bookmaker hanno la stessa quota. Crediamo che entrambe le soluzioni siano possibili.
Le probabili formazioni di Al Ittihad-Neom
AL ITTIHAD (4-4-2): Rajkovic; Al Shanqiti, Simic, Pereira, Kadesh; Aouar, Fabinho, Al Ghamdi, Al Bishi; Bergwjin, En Nesyri.
NEOM (4-4-2): Maximiano; Al Byrayk, Hegazy, Zeze, Hawsawi; Al Haji, Doucoure, Kone, Benrahma; Rodriguez, Lacazette.
POSSIBILE RISULTATO: 2-1
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus