Pronostico Al Ittihad-Neom: salvare la stagione

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Al Ittihad-Neom è una partita valida per la ventottesima giornata della Saudi Pro League: formazioni e dove vederla

Con la vittoria sull’Al Hazem nel turno precedente, l’Al Ittihad ha interrotto una serie di tre sconfitte di fila preoccupanti. Adesso l’obiettivo è ritrovare quella continuità persa ad un certo punto della stagione che, di fatto, ha precluso la possibilità di giocare per il titolo e anche per la qualificazione alle coppe del prossimo anno. Un’annata maledetta.

Pronostico Al Ittihad-Neom
Pronostico Al Ittihad-Neom: salvare la stagione (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Che le cose non stessero andando così bene lo si era capito a gennaio, quando Benzema aveva deciso di andare via in conflitto con una società che secondo il centravanti francese non aveva fatto quello che era possibile sul mercato. E, un addio del genere, vuoi o non vuoi, si paga e anche tanto. Una situazione che ha visto sprofondare una squadra decisamente forte in posizioni di classifica complicate. E adesso il target è quello di chiudere in maniera dignitosa una stagione da mettere alle spalla. Il Neom, una squadra che ha alzato il livello delle proprie prestazioni, è sicuramente una delle candidate per il prossimo anno a stare in alto perché ha già fatto movimenti importanti e continuerà sicuramente a farlo. Ma per quest’anno, ormai, di motivazioni zero. E questo peserà sul risultato finale del match.

Come vedere Al Ittihad-Neom in diretta tv e in streaming

Al Ittihad-Neom in programma mercoledì alle 20 e in Italia si potrebbe seguire su Sportitalia che ha i diritti di questo campionato e in qualche occasione manda una partita in diretta.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Al Ittihad è quotata 1.65 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL è a 1.65 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

La vittoria dell’Al Ittihad e il segno GOL, in generale in tutti i bookmaker hanno la stessa quota. Crediamo che entrambe le soluzioni siano possibili.

Le probabili formazioni di Al Ittihad-Neom

AL ITTIHAD (4-4-2): Rajkovic; Al Shanqiti, Simic, Pereira, Kadesh; Aouar, Fabinho, Al Ghamdi, Al Bishi; Bergwjin, En Nesyri.
NEOM (4-4-2): Maximiano; Al Byrayk, Hegazy, Zeze, Hawsawi; Al Haji, Doucoure, Kone, Benrahma; Rodriguez, Lacazette.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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