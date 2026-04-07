Pronostico Al Fayha-Al Ahli: colpo esterno con ottima quota

Al Fayha-Al Ahli è una partita valida per la ventottesima giornata della Saudi Pro League: formazioni e dove vederla
A cinque punti dalla vetta l’Al Ahli ci crede. Certo, non è semplice riuscire a scalzare l’Al Nassr che al momento le vince tutte, ma il distacco non è così complicato da poter recupero. Ovvio, c’è anche l’Al Hilal con lo stesso punteggio, ma questa squadra, nonostante due sconfitte nelle ultime tre uscite – una nella coppa nazionale – ha le carte in regola per poter dire la propria fino alla fine dell’annata.
I padroni di casa dell’Al Fayha, al momento, non hanno più obiettivi. Una formazione, questa, che ormai ha raggiunto la salvezza e che evidentemente non può essere risucchiata dietro. I tredici punti di distacco dalla zona rossa sono un bottino enorme e ci sono diverse squadre in mezzo. Inoltre è anche evidente come non sia possibile guardare avanti. Il target quindi in questo caso è quello di cercare di onorare al meglio l’ultima parte di campionato e iniziare a programmare. Ma basterà questa motivazione per mettere freno alla voglia ospite di rimanere in corsa?
La risposta la conosciamo tutti ed è no. Non ci sono possibilità che questo club possa fermare una squadra che tutto sommato è in forma e che vuole continuare a lottare per qualcosa di importante, vale a dire il titolo. Ci pare pressoché un’affermazione quasi sicura. Con una bella quota, tra le altre cose.
Come vedere Al Fayha-Al Ahli in diretta tv e in streaming
Al Ittihad-Neom in programma mercoledì alle 17:55 e in Italia si potrebbe seguire su Sportitalia che ha i diritti di questo campionato e in qualche occasione manda una partita in diretta.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Al Ahli è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è a 1.80 su Goldbet, Lottomatica.
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Il pronostico
La vittoria esterna per tutto quello che vi abbiamo detto prima ci pare assicurata. L’Al Ahli rimarrà in corsa per la vittoria del campionato.
Le probabili formazioni di Al Fayha-Al Ahli
AL FAYHA (4-4-2): Mosquera; Al Baqawi, Smalling, Villanueva, Al Rammah; Dahal, Kaabi, Alfa Semedo, Jason; Benzia, Ganvoula.
AL AHLI (4-2-3-1): Mendy; Abdulramih, Hamidou, Ibanez, Dams; Al Johani, Millot; Mahrez, Matheus Goncalves, Galeno; Toney.
POSSIBILE RISULTATO: 1-3
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