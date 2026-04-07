Pronostici Sporting CP-Arsenal: marcatore e tiri in porta

Pronostici Sporting CP-Arsenal: il sorteggio ha regalato alla squadra di Arteta una squadra “giocabile”. Le nostre scelte

Oltre ad essere primo in Premier League, l’Arsenal grazie al sorteggio dopo il passaggio del turno ai quarti di finale di Champions League, ha la possibilità di arrivare in semifinale senza sudare più di tanto. Parliamoci chiaro, squadra migliore per i londinesi non c’era da prendere.

Una semifinalista, quindi, della massima competizione europea ci pare possa essere sicura. Anche perché il ritorno è in casa e sappiamo benissimo – anche se non esiste più la regola del gol in trasferta – come questa cosa possa riuscire a fare la differenza. Detto questo, è evidente che il nostro pronostico su quelli che possono essere gli uomini decisivi penda tutto verso una sola direzione, quello ospite.

Pronostici Sporting CP-Arsenal: le scelte

Senza dubbio è il suo momento, quello migliore dell’anno. Grazie alle sue reti la Svezia è andata al Mondiale e Gyokeres non ha nessuna intenzione di fermarsi. Un giocatore incredibile che potrebbe anche segnare il classico gol dell’ex in questa partita. Una sfida che lo potrebbe esaltare e lui potrebbe essere davvero quell’uomo decisivo.

Per quanto riguarda invece le conclusione verso lo specchio della porta non possiamo non prendere in considerazione il momento di Nodi Madueke: anche lui come il compagno di reparto si vuole mettere in mostra e da uno che abbina qualità tecniche a velocità supersonica, ci aspettiamo almeno un paio di tiri dentro lo specchio. Pedro Goncalves e Suarez, invece, in casa Sporting sono gli uomini più pericolosi. Magari Arteta potrebbe optare per delle marcature ad hoc, ma nonostante questo i due hanno qualità così importanti che possono trovare la conclusione della distanza. Scelte fatte.

Quindi, ricapitolando: Gyokeres marcatore plus, Madueke over 1,5 tiri in porta plus, Goncalves e Suarez over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 9,60 volte la posta.