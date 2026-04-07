Pronostici Real Madrid-Bayern Monaco: marcatore e tiratori

Real Madrid-Bayern Monaco, i pronostici del match in chiave player building: ecco tutte le dritte

Sfida alla cabala. In condizioni psicofisiche sfavillanti, al suo ventiquattresimo gettone ai quarti di Champions League il Bayern Monaco fa visita al Real Madrid che va a caccia del sedicesimo titolo europeo. Dopo aver letteralmente schiantato l’Atalanta, i bavaresi sono attesi dalla classica prova del nove.

Soprattutto tra le mura amiche i Blancos sono cliente scomodissimo; del resto, pur non vivendo un periodo di forma particolarmente sfavillante, gli uomini di Arbeloa sono comunque riusciti ad estromettere il Manchester City. Al Santiago Bernabeu, insomma, ci sono tutti i presupposti per assistere ad un confronto sfavillante, elettrizzante per la qualità dei singoli.

In ottica marcatore plus la scelta non può non ricadere su Kylian Mbappé. Il francese – sempre più bomber della sua squadra – insegue il trentanovesimo sigillo stagionale. Un obiettivo non impossibile per l’ex Monaco viste le sue qualità ma anche per la tendenza del Bayern a restare molto alto con la linea difensiva molto alta per inaridire le fonti di gioco avversarie.

Mattatore nell’ultimo turno di Champions, anche Valverde dovrebbe salire in cattedra. Un fattore nelle conclusioni dalla lunga distanza (sono sedici i tiri in porta in Liga e ben quattro in Champions), il tuttocampista del Real è opzione assolutamente credibile in ottica player building.

Un suo tentativo indirizzato tra i pali avversari non è affatto da escludere così come risulta intrigante l’Over 1,5 tiri in porta plus di Olise: i quattordici gol stagionali e gli oltre 1,3 tiri in porta in media a partita sono dati sicuramente interessanti da cui partire.

Mbappé marcatore plus; Valverde Over 0,5 tiri in porta e Olise Over 1,5 tiri in porta si trovano a quota 10,06 su Goldbet.