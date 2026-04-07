Pronostici Rayo Vallecano-AEK: in trasferta non perdono mai

Rayo Vallecano-AEK è una partita dei quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico
Vero è che il Rayo Vallecano gioca un campionato diverso da quello greco. Ma è altrettanto vero che l’AEK, oltre ad essere una squadra abituata a giocare queste partite da dentro o fuori, quando scende in campo in trasferta praticamente non perde mai.
Vorrebbero i padroni di casa indirizzare il doppio turno e andare a giocare in Grecia la prossima settimana grazie al doppio risultato, ma l’AEK venderà cara la pelle e crediamo, inoltre, che i 14 risultati utili di fila in trasferta che fino al momento i greci hanno conquistato, possano serenamente diventare quindici. Non c’è mai stato prima d’ora un incrocio tra queste due squadre, quindi è un’inedito, ma l’AEK in Spagna non ha mai vinto. Sarà una gara bloccata, come quelle che hanno viste protagonista il Rayo ultimamente (sette delle ultime nove partite hanno regalato meno di tre reti complessive) che si potrebbe, forse, sbloccare nel finale. Ma non siamo certi di questo. Crediamo che sia il pareggio il risultato più probabile. E anche un altro pronostico che vi diciamo sotto.
Come vedere Rayo Vallecano-AEK in diretta tv e in streaming
La sfida Rayo Vallecano-AEK è in programma mercoledì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.83 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
L’obiettivo dell’AEK è quello di portarsi in Grecia la possibilità di andare avanti in questo torneo. Quindi gli ospiti scenderanno in campo con un solo obiettivo, quello di non prendere gol che è una cosa che vedendo i risultati riesce bene. Quindi sfida da meno di tre reti complessive e anche da NO GOL.
Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-AEK
RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria; Lopez, Valentin; de Frutos, Palazon, Garcia; Alemao.
AEK (4-2-2-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Pineda, Marin; Koita, Gacinovic; Jovic, Barga.
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