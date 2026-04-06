Pronostico Wrexham-Southampton: adesso cambia tutto

Wrexham-Southampton è una partita valida per la quarantunesima giornata di Championship: pronostico e formazioni

Una serie infinita di risultati utili hanno riportato il Southampton a giocarsi la possibilità dei playoff per andare in Premier dopo un solo anno di purgatorio. E il colpaccio fatto contro l’Arsenal in Fa Cup è stato clamoroso. Uno di quelli che possono svoltare davvero in maniera definitiva la stagione.

Un due a uno che ha permesso a questa squadra di volare in semifinale di Fa Cup. Nessuno se lo aspettava e non era preventivabile, ovviamente. E il risultato finale è qualcosa di unico. Perché i Gunners si presentavano con una grandissima forza e come la capolista di Premier. Insomma, unico davvero. E adesso sì che cambia tutto perché vincere una partita del genere ti dà delle forze enormi, ti dà autostima e ti dà la forza e la convinzione di potertela giocare contro tutti. E il Southampton tutti questi sentimenti li metterà in atto nella gara contro il Wrexham. Un campo difficile, senza discussioni, ma i padroni di casa vivono un momento un po’ così con due vittorie nelle ultime cinque. Insomma, gli ospiti ne possono sicuramente approfittare.

Come vedere Wrexham-Southampton in diretta tv e in streaming

Wrexham-Southampton in programma martedì alle 21 e in Italia non si potrà seguire in nessun modo, né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Dalle nostre parti nessuno ha acquisito i diritti di questa manifestazione.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Southampton è quotata 2.60 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.65 su Goldbet, Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

In una gara da almeno un gol per squadra – e su questo non abbiamo dubbi – occhio al colpaccio esterno della squadra ospite che potrebbe continuare sulla scia di quello fatto da tre mesi a questa parte senza nessuna sconfitta. In ogni caso non ci aspettiamo una vittoria dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Wrexham-Southampton

WREXHAM (3-4-2-1): Okonkwo; Cleworth, Hyam, Doyle; Kabore, Vyner, Dobson, Thomason; Windass, O’Brien; Smith.

SOUTHAMPTON (4-2-3-1): Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Wood, Manning; Charles, Downes; Fellows, Archer, Azaz; Larin.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2