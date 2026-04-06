Pronostico Wrexham-Southampton: adesso cambia tutto

Wrexham-Southampton è una partita valida per la quarantunesima giornata di Championship: pronostico e formazioni
Una serie infinita di risultati utili hanno riportato il Southampton a giocarsi la possibilità dei playoff per andare in Premier dopo un solo anno di purgatorio. E il colpaccio fatto contro l’Arsenal in Fa Cup è stato clamoroso. Uno di quelli che possono svoltare davvero in maniera definitiva la stagione.
Un due a uno che ha permesso a questa squadra di volare in semifinale di Fa Cup. Nessuno se lo aspettava e non era preventivabile, ovviamente. E il risultato finale è qualcosa di unico. Perché i Gunners si presentavano con una grandissima forza e come la capolista di Premier. Insomma, unico davvero. E adesso sì che cambia tutto perché vincere una partita del genere ti dà delle forze enormi, ti dà autostima e ti dà la forza e la convinzione di potertela giocare contro tutti. E il Southampton tutti questi sentimenti li metterà in atto nella gara contro il Wrexham. Un campo difficile, senza discussioni, ma i padroni di casa vivono un momento un po’ così con due vittorie nelle ultime cinque. Insomma, gli ospiti ne possono sicuramente approfittare.
Come vedere Wrexham-Southampton in diretta tv e in streaming
Wrexham-Southampton in programma martedì alle 21 e in Italia non si potrà seguire in nessun modo, né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Dalle nostre parti nessuno ha acquisito i diritti di questa manifestazione.
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Comparazione quote
La vittoria del Southampton è quotata 2.60 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.65 su Goldbet, Lottomatica.
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Il pronostico
In una gara da almeno un gol per squadra – e su questo non abbiamo dubbi – occhio al colpaccio esterno della squadra ospite che potrebbe continuare sulla scia di quello fatto da tre mesi a questa parte senza nessuna sconfitta. In ogni caso non ci aspettiamo una vittoria dei padroni di casa.
Le probabili formazioni di Wrexham-Southampton
WREXHAM (3-4-2-1): Okonkwo; Cleworth, Hyam, Doyle; Kabore, Vyner, Dobson, Thomason; Windass, O’Brien; Smith.
SOUTHAMPTON (4-2-3-1): Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Wood, Manning; Charles, Downes; Fellows, Archer, Azaz; Larin.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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