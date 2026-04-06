Pronostico Sampdoria-Empoli: vittoria con sorpasso oltre l’emergenza

Sampdoria-Empoli è una partita valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Si è fermato Brunori in casa Sampdoria. Una perdita importante per Lombardo che non potrà contare su quell’attaccante preso dal Palermo. Pronto Soleri, in attacco.

Una perdita che però non può far pensare alla Sampdoria di avere alibi contro un Empoli in crisi e che durante la sosta ha cambiato pure allenatore affidandosi a Caserta. Sì, Dionisi non ha convinto e la classifica premeva per uno scossone. Non sappiamo, e non crediamo, che il nuovo tecnico sia riuscito a dare subito la sua impronta. I toscani sono una squadra partita con un obiettivo importante e che si sono ritrovati senza idee a metà dell’anno. Un conto da pagare a carissimo prezzo in questo finale di stagione.

La Samp ha bisogno di tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione e fare, pure, il sorpasso in classifica. La spinta di Marassi che anche se è in contestazione aiuta sempre è qualcosa da sfruttare. I liguri possono e devono vincere. Crediamo ci riusciranno.

Come vedere Sampdoria-Empoli in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Empoli in programma lunedì alle 17:15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

La Sampdoria non si può prendere il lusso di una non vittoria. E crediamo che i liguri possano riuscire a prendersi tre punti pesantissimi con annesso sorpasso in classifica.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Empoli

SAMPDORIA (4-2-3-1): Martinelli; Di Pardo, Palma, Viti, Giordano; Conti, Ricci; Begic, Pafundi, Pierini; Soleri.

EMPOLI (4-3-1-2): Fulignati; Candela, Lovato, Guarino, Moruzzi; Magnino, Yepes, Hasa; Saporiti; Shendi, Fila.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1