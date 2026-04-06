Pronostico Carrarese-Spezia: lo scossone dà i suoi frutti

Carrarese-Spezia è una partita valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Ci sono stati diversi cambi in panchina durante questa sosta nel campionato di Serie B: uno ha riguardato anche lo Spezia che ha dato il benservito a Donadoni e si è affidato nuovamente a D’Angelo per cercare la salvezza.

E contro la Carrarese gli ospiti sono quasi obbligati a fare risultato vista la classifica brutta che si ritrovano. Una classifica troppo brutta per essere vera. Adesso lo Spezia sarebbe retrocesso senza nemmeno avere la possibilità di giocarsi i playout. I padroni di casa invece sono sereni: 39 punti, nessuna possibilità di essere risucchiati sotto, e anche alcune speranze (molto molto minime) di andare a prendersi una posto nei playoff. L’aritmetica non condanna, però non ci pare possano essere le qualità per riuscirci.

Ecco perché il cambio in panchina e le conseguenti motivazioni potrebbero aiutare lo Spezia a prendersi un punto che sarebbe oro colato. Sì, muovere la classifica vorrebbe dire tanto in un momento del genere e crediamo che i liguri ci possano davvero riuscire.

Come vedere Carrarese-Spezia in diretta tv e in streaming

Carrarese-Spezia in programma lunedì alle 19:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Carrarese-Spezia è una sfida da pareggio, con poche discussioni che possa finire in maniera diversa. Certo, anche il GOL ci pare un pronostico utile.

Le probabili formazioni di Carrarese-Spezia

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese, Oliana, Imperiale; Zanon, Zueli, Melegoni, Hasa, Rouhi; Finotto, Abiuso.

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Hristov, Bonfanti; Sernicola, Bellemo, Romano, Valoti, Aurelio; Vlahovic, Artistico.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1