Pronostico Al Hilal-Al Kholood: 50 anni con vittoria

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Al Hilal-Al Kholood è una partita valida per la ventottesima giornata della Saudi Pro League: formazioni e dove vederla

Simone Inzaghi che ha da poco compiuto 50 anni non ha mai perso una partita in stagione ma si ritrova a cinque punti dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo in classifica per via di una serie di pareggi che hanno di fatto cambiato il cammino in campionato.

Pronostico Al Hilal-Al Kholood
Pronostico Al Hilal-Al Kholood: 50 anni con vittoria (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Anche nell’ultimo turno è arrivata una X per questa squadra, sempre in casa. Ma per tenere aperta la corsa al titolo nonostante sia abbastanza complicata, serve vincere. E serve farlo subito, già dalla partita in programma nella giornata di mercoledì contro l’Al Kholood. Gli ospiti hanno sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione e hanno una difesa che ha già preso 50 gol in campionato. Come gli anni del tecnico dei padroni di casa. E, nei tre precedenti che ci sono contro l’Al Hilal, sono arrivate tre sconfitte. Non c’è nessuna possibilità, nonostante come detto qualche passo falso dei padroni di casa, che questo match possa finire in maniera diversa di una vittoria per la squadra di Inzaghi.

Come vedere Al Hilal-Al Kholood in diretta tv e in streaming

Al Hilal-Al Kholood in programma mercoledì alle 20 e in Italia si potrebbe seguire su Sportitalia che ha i diritti di questo campionato e in qualche occasione manda una partita in diretta.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Al Hilal è quotata 1.14 su GoldbetLottomatica. Il segno NO GOL è a 2.00 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

Sul fatto che la squadra di Inzaghi vincerà questa partita non ci sono dubbi. Occhio perché l’obiettivo dei padroni di casa è quello di non prende gol. E se ci riuscissero, come crediamo, la quota sarebbe altissima.

Le probabili formazioni di Al Hilal-Al Kholood

AL HILAL (4-3-3): Bono; Al Harbi, Lajami, Koilubaly, Hernandez; Kanno, Neves, Milinkovic; Malcom, Benzema, Al Dawsari.
AL KHOLOOD (4-4-2): Cozzani; Soan, Utkus, Pinas, Sawan; Al Aliwa, N’Doram, Bucley, Kortajarena; Bahebri, Guga.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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