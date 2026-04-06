Pronostico Al Hilal-Al Kholood: 50 anni con vittoria

Al Hilal-Al Kholood è una partita valida per la ventottesima giornata della Saudi Pro League: formazioni e dove vederla

Simone Inzaghi che ha da poco compiuto 50 anni non ha mai perso una partita in stagione ma si ritrova a cinque punti dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo in classifica per via di una serie di pareggi che hanno di fatto cambiato il cammino in campionato.

Anche nell’ultimo turno è arrivata una X per questa squadra, sempre in casa. Ma per tenere aperta la corsa al titolo nonostante sia abbastanza complicata, serve vincere. E serve farlo subito, già dalla partita in programma nella giornata di mercoledì contro l’Al Kholood. Gli ospiti hanno sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione e hanno una difesa che ha già preso 50 gol in campionato. Come gli anni del tecnico dei padroni di casa. E, nei tre precedenti che ci sono contro l’Al Hilal, sono arrivate tre sconfitte. Non c’è nessuna possibilità, nonostante come detto qualche passo falso dei padroni di casa, che questo match possa finire in maniera diversa di una vittoria per la squadra di Inzaghi.

Come vedere Al Hilal-Al Kholood in diretta tv e in streaming

Al Hilal-Al Kholood in programma mercoledì alle 20 e in Italia si potrebbe seguire su Sportitalia che ha i diritti di questo campionato e in qualche occasione manda una partita in diretta.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Hilal è quotata 1.14 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è a 2.00 su Goldbet, Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Sul fatto che la squadra di Inzaghi vincerà questa partita non ci sono dubbi. Occhio perché l’obiettivo dei padroni di casa è quello di non prende gol. E se ci riuscissero, come crediamo, la quota sarebbe altissima.

Le probabili formazioni di Al Hilal-Al Kholood

AL HILAL (4-3-3): Bono; Al Harbi, Lajami, Koilubaly, Hernandez; Kanno, Neves, Milinkovic; Malcom, Benzema, Al Dawsari.

AL KHOLOOD (4-4-2): Cozzani; Soan, Utkus, Pinas, Sawan; Al Aliwa, N’Doram, Bucley, Kortajarena; Bahebri, Guga.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2