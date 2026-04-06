Pronostici Napoli-Milan: marcatore e tiri in porta

Napoli-Milan, i pronostici del match in chiave player building: dal marcatore ai tiratori, le ultimissime

Le condizioni di Rasmus Hojlund tengono in apprensione tutto il mondo Napoli. La presenza dell’attaccante danese è in forte dubbio: Conte scioglierà l’unico dubbio della vigilia soltanto a poche ore dal match. Nel caso in cui l’ex Atalanta non dovesse farcela, è pronto Giovane dal primo minuto che dovrebbe agire in qualità di falso nueve. Si vedrà.

Chi è sicuro di una maglia da titolare è invece Kevin De Bruyne, in grande crescita di condizione e sempre più in palla. Rigorista designato – il che non è affatto un dettaglio trascurabile, come insegna la gara d’andata – il tuttocampista di Conte è il classico giocatore contro cui la retroguardia del Milan ha dimostrato di andare in grande difficoltà.

Gli inserimenti di KDB rappresenteranno una delle variabili tattiche più interessanti del match: il Napoli ha bisogno della sua verve offensiva per portare a casa tre punti che sarebbero di vitale importanza. L’opzione De Bruyne marcatore plus è assolutamente intrigante.

Fattori sia di testa che di piede, McTominay e Rabiot saranno due giocatori chiave del match. I numeri (sette gol per lo scozzese, cinque per il francese) sono dalla loro parte: l’Over 0,5 tiro in porta è un’occasione da cogliere al volo.

Per chiudere il cerchio, occhio anche a Nkunku che con la sua velocità dovrebbe mettere in apprensione una difesa che in questa stagione non è stata imperforabile.

De Bruyne marcatore plus; McTominay, Nkunku e Rabiot Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 16,98 su Goldbet.