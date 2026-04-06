Pronostici Lecce-Atalanta: marcatore e tiri in porta

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Pronostici Lecce-Atalanta: due squadre che scendono in campo per obiettivi diversi. Le nostre scelte per marcatore e tiri in porta

Un lunedì di Pasquetta importante sia per il Lecce sia per l’Atalanta. Due squadre alla ricerca di punti per obiettivi diversi. Ma entrambe devono vincere. E non si risparmieranno.

Pronostici Lecce-Atalanta
Pronostici Lecce-Atalanta: marcatore e tiri in porta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Di Francesco ha avuto pochi uomini impegnati in nazionale a differenza di Palladino che ne ha visti partire parecchi. Potrebbe essere un fattore, indubbiamente, nell’arco dei 90′: ma alla fine, come tutti sappiamo, sono le qualità tecniche che fanno vincere le partite e dentro l’Atalanta ce ne stanno parecchie. Senza dimenticare che con il problema di Scamacca ci sarà il grande ex davanti per i lombardi. Andiamo quindi a vedere insieme come potrebbe finire questa partita e soprattutto chi potrebbe essere l’uomo decisivo.

Pronostici Lecce-Atalanta: le scelte

Davanti negli ospiti giocherà Krstovic che, dopo un momento di ambientamento sta riuscendo a trovare la giusta continuità. Il classico gol dell’ex senza esultanza, in poche parole. Non potrebbe non essere così, effettivamente.

Pronostici Lecce-Atalanta
Pronostici Lecce-Atalanta: le scelte (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ha segnato in nazionale Zalewski, anche se non è servito per staccare il pass per il Mondiale. Ma da quando è alla Dea l’ex Inter ha alzato il livello delle proprie prestazioni ed è uno che riesce sempre a saltare l’uomo. Secondo le indicazioni della vigilia dovrebbe scendere in campo alle spalle dell’unica punta e quindi una sua conclusione dentro i pali ce la possiamo aspettare. In casa Lecce occhio a Gandelman: con Stulic che dovrà fare un compito diverso, vale a dire quello di aprire spazi, la mezzapunta potrebbe inserirsi negli stessi e riuscire a trovare i pali difesi da Carnesecchi. Nella Dea, un tiro, lo dovrebbe trovare anche De Ketelaere, in netta ripresa dopo l’infortunio.

Quindi: Krstovic marcatore plus, Zalewski, De Ketelaere e Gandelman over 0,5 tiri in porta plus, su Goldbet hanno un valore di 7,13 volte la posta. 

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