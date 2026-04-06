Pronostici Juventus-Genoa: marcatore e tiri in porta

Juventus-Genoa, le dritte in chiave player building della contesa in programma all’Allianz Stadium

Intenzionata ad approfittare del mezzo passo falso del Como, fermato sul pareggio dall’Udinese, la Juventus di Luciano Spalletti affronta il Genoa, consapevole di non poter più sbagliare. Verosimile immaginare che la “Vecchia Signora” scenda in campo con la volontà di sbloccare subito la contesa per gestirne i ritmi a proprio piacimento.

Diversi i dubbi di formazione di Spalletti che comunque in attacco si affiderà ancora una volta a Kenan Yildiz: sia come esterno offensivo che come falso nueve il turco è un fattore e si candida a vivere un altro pomeriggio da protagonista, magari impreziosita da almeno un gol.

Tra i più in forma della Juventus, Conceicao stresserà in maniera costante la linea difensiva del “Grifone” chiamandola a scelte più o meno obbligate. Il lusitano trova spesso lo spazio per cercare ma non sempre riesce a trovare il bandolo della matassa.

Contro una difesa forte fisicamente ma piuttosto lenta negli scivolamenti laterali, l’ex Porto potrebbe però fare la differenza: da considerazione l’opzione Over 1,5 tiri in porta plus. Gli altri due nomi con cui chiudere il cerchio sono quelli di McKennie e Vitinha, per i quali non servono particolari presentazioni.

Per chi volesse puntare su una doppia opzione “clamorosa”, occhio ad Ostigard (diciotto tiri stagionali, undici dei quali nello specchio) e Kalulu, spesso propositivo nelle sue folate per aprire la scatola difensiva avversaria.

Yildiz marcatore plus; Conceicao Over 1,5 tiri in porta plus, Vitinha e McKennie Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 19,49 su Goldbet.

Ostigard e Kalulu Over 0,5 tiri in porta plus sono bancati a quota 10,52.