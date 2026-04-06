Pronostici Girona-Villarreal: marcatore e tiri in porta

Pronostici Girona-Villarreal: una partita che potrebbe permettere alla squadra ospite di blindare il terzo posto. Ecco gli uomini decisivi

La sconfitta dell’Atletico Madrid contro il Barcellona dà una grossa possibilità al Villarreal, quella di blindare, in caso di vittoria, il terzo posto in classifica.

Le motivazioni degli ospiti quindi saranno veramente importanti contro un Girona che appare ormai salvo anche se non ha la certezza matematica di rimanere in Liga. Certo, pensare che con 34 punti e sei di vantaggio sulla squadra che chiude la graduatoria e diversi club in mezzo si possa rischiare ci pare esagerato. Ma non è solo questo che ci permette di dire che il Villarreal ha maggiori possibilità di andare a prendersi una vittoria decisiva, ma anche il cammino e il valore che s’è visto fino al momento. Andiamo quindi a vedere insieme quelli che potrebbero essere gli uomini decisivi.

Pronostici Girona-Villarreal: le scelte

Nell’ultima amichevole giocata dalla Georgia contro la Lituania, Mikautadze ha fatto doppietta. E prima della sosta aveva salutato con un gol contro la Real Sociedad. L’attaccante, quindi, sta vivendo un momento di forma importante che lo potrebbe portare a segnare di nuovo. Di certo mentalmente, adesso, è libero da ogni cattivo pensiero e ha ottime possibilità di trovare nuovamente una rete che sarebbe davvero importante per lui ma soprattutto per la sua squadra.

Insieme a lui in attacco ci sarà Moreno, un altro attaccante decisivo nell’ultima gara di campionato. Anche in gol, tra le altre cose. In questo caso parliamo di un giocatore che anche dalla distanza potrebbe trovare i pali. Da lui almeno una conclusione nello specchio della porta ce l’aspettiamo. Occhio a Vanat, invece per quanto riguarda il Girona. Unico riferimento offensivo nel 4-2-3-1 che questa squadra adotta. L’ucraino nelle ultime dieci partite ha fatto 4 gol. Non pochi. Una conclusione ci sta così come ci sta, sempre guardando in casa Villarreal, un tiro dentro i pali da parte di Comesana, il centrocampista che ha lo spazio e il via libera di attaccare la porta avversaria con inserimenti.

Quindi, ricapitolando: Mikautadze marcatore plus, Vanat, Moreno e Comesana over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 6,81 volte la posta.