Pronostico Venezia-Juve Stabia: in questa statistica nessuno ha fatto meglio

Venezia-Juve Stabia è una partita della trentatreesima giornata di Serie B e si gioca lunedì alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.
È un ritmo infernale quello del Venezia di Giovanni Stroppa: dallo scorso novembre i lagunari hanno incassato una sola sconfitta in campionato e nell’ultimo turno è arrivato l’ottavo risultato utile consecutivo nello scontro diretto con il Monza.
In Brianza, due settimane fa, l’attesa sfida tra la prima e la seconda della classe è terminata 1-1, con il capitano biancorosso Pessina che, trasformando un calcio di rigore ad inizio ripresa, ha replicato al vantaggio di Haps. Così facendo gli arancioneroverdi hanno mantenuto il primo posto, proprio davanti ai brianzoli, anche se il Frosinone terzo si è rifatto sotto, portandosi a -3. Il Venezia continua ad essere la favorita numero uno per la promozione diretta ma la sensazione è che ci sarà ancora da soffrire con sei giornate ancora da giocare.
Nel turno di Pasquetta Stroppa e i suoi ritornano al “Penzo”, stadio in cui hanno collezionato 42 punti – nessuno ha fatto meglio tra le mura amiche, facendo registrare 14 vittorie e 2 sconfitte – dove li attende la Juve Stabia, in piena zona playoff. Le Vespe prima della sosta erano tornate ad esultare interrompendo un digiuno di sette giornate: a Castellammare lo Spezia si è dovuto inchinare alla furia di Bellich e compagni, che non vincevano davanti al proprio pubblico da gennaio. Un enorme sospiro di sollievo per l’allenatore gialloblù Ignazio Abate, volato a +6 sulla nona e sempre più vicino all’obiettivo postseason, ma per affermare che il momento buio sia ormai alle spalle bisogna capire che tipo di prestazione farà la Juve Stabia in laguna contro la schiacciasassi di questo campionato.
Come vedere Venezia-Juve Stabia in diretta tv e in streaming
Venezia-Juve Stabia, in programma lunedì alle 15:00 allo stadio “Penzo” di Venezia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Venezia e Juve Stabia anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Comparazione quote
La vittoria del Venezia è quotata a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.43 su Sportbet. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.76 su Sportbet.
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Il pronostico
In casa il Venezia somiglia ancora di più ad una macchina da guerra: 42 punti fatti al “Penzo” e una media realizzativa impressionante di 2 gol a partita. Stroppa ha costruito un collettivo che non perde quasi mai e che, tra le mura amiche, arriva da quattro successi consecutivi. La Juve Stabia ha ritrovato fiducia, ma soffre terribilmente lontano da Castellammare, dove non vince da quattro turni. La fame di promozione dei lagunari, unita al fattore campo, rende l’undici di Stroppa il favorito assoluto di questo turno: difficile che il Venezia resti sotto la sua media stagionale di due reti, specialmente contro una Juve Stabia che, seppur organizzata, concede spazi quando prova a giocare a viso aperto.
Le probabili formazioni di Venezia-Juve Stabia
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Sverko, Svoboda, Schingtienne; Hainaut, Doumbia, Busio, Kike Perez, Sagrado; Yeboah, Adorante.
JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Diakité, Giorgini, Dalle Mura; Carissoni, Correia, Leone, Mosti, Cacciamani; Gabrielloni, Okoro.
POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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