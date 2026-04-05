Pronostico Udinese-Como: numeri da scudetto nel girone di ritorno

Udinese-Como è una partita valida per la trentunesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Da diverso tempo l’Udinese non ha più obiettivi concreti in questo campionato, ma i friulani non danno la sensazione di essere già in modalità “vacanza”. Tutt’altro. Certo, quello della squadra di Kosta Runjaic non è un rendimento da Europa e soprattutto la continuità resta un miraggio. Eppure i bianconeri ogni tanto piazzano qualche colpo qua e là, anche contro avversari che sulla carta dovrebbero avere più motivazioni. Prima della sosta, ad esempio, l’Udinese ha espugnato uno stadio solitamente complicato come Marassi battendo 2-0 un Genoa che non può ancora considerarsi salvo, tornando a gioire dopo il pirotecnico 2-2 con l’Atalanta e la sconfitta di misura con la Juventus (0-1).

Il successo del “Ferraris” targato Ekkelenkamp e Davis – a proposito, l’attaccante inglese ha raggiunto la doppia cifra – ha permesso a Zaniolo e compagni di raggiungere quota 39 punti: la parte sinistra della classifica è lì a due passi e tutto quello che arriverà nelle ultime otto giornate sarà tutto di guadagnato.

In questo turno, ad esempio, l’Udinese potrà sfidare il temibilissimo Como senza alcun tipo di pressione. E per i lariani, ora i principali favoriti nella corsa al quarto posto, la spensieratezza dei bianconeri potrebbe rappresentare un bel problema. Cesc Fabregas però arriva in Friuli sulle ali dell’entusiasmo per il filotto di 5 vittorie, tra cui quelle (pesantissime) con le dirette concorrenti Juventus e Roma, adesso costrette addirittura ad inseguire i lombardi a -3. Due settimane fa il Como aveva strapazzato 5-0 il fanalino di coda Pisa sfoderando l’ennesima prestazione scintillante di una stagione che, a prescindere dall’esito, resterà nella storia del club lariano.

Nella trasferta di Udine Fabregas avrà peraltro l’intera rosa a disposizione, ad eccezione di Addai (stagione finita) e Jacobo Ramon. In difesa l’unico ballottaggio, tra Smolcic e Van der Brempt. Runjaic invece deve rinunciare al suo bomber, Davis, che contro il Como dovrà scontare un turno di squalifica. Zaniolo dovrebbe ricoprire il ruolo di prima punta, supportato da Atta sulla trequarti. In porta è duello tra Okoye e Padelli.

Come vedere Udinese-Como in diretta tv e in streaming

La sfida tra Udinese e Como, in programma lunedì alle 12:30 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Comparazione quote

La vittoria del Como è quotata a 1.68 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno “Multigol 2-3” è quotato invece a 1.95 su Goldbet e Lottomatica e a 1.99 su Sportbet.

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Il pronostico

In questo momento il Como assomiglia ad un rullo compressore: 24 punti nel girone di ritorno (record al pari dell’Inter) e una difesa che ha incassato solo 7 reti nelle ultime 11 gare. Fabregas ha costruito una squadra letale nei recuperi offensivi (8 gol segnati così, primato in A), mentre l’Udinese, pur producendo una mole simile di gioco, fatica tremendamente a concretizzare (solamente un gol da recupero palla). L’assenza per squalifica del bomber Davis è una mazzata per Runjaic, che dovrà adattare Zaniolo come riferimento centrale. L’Udinese giocherà con la mente libera, ma la fame di Champions del Como e la completezza della rosa lariana pendono pesantemente a favore degli ospiti. La forma fisica e mentale degli uomini di Fabregas è straripante. Contro una formazione orfana del suo terminale da doppia cifra, i lariani hanno un’occasione d’oro per consolidare il quarto posto. Puntare sul 2 senza se e senza ma.

Le probabili formazioni di Udinese-Como

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Zaniolo.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Alex Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2