Pronostico Reggiana-Pescara: Insigne fa la differenza

Reggiana-Pescara è una partita valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Nella gara contro l’Empoli prima della sosta, il Pescara ha interrotto una serie di quattro risultati utili di fila che hanno dato la possibilità alla squadra ospite di lottare ancora per la salvezza quando tutto sembrava impossibile.

La Reggiana, penultima – il Pescara occupa sempre l’ultima casella – nelle ultime cinque ha pareggiato una sola volta e perso quattro, tant’è che c’è stato il nuovo cambio di allenatore: in panchina è stato chiamato Bisoli per cercare di recuperare punti. Di solito il cambio tecnico dà lo scossone e in questo caso c’è stata pure la sosta per poter lavorare, ma la sensazione è stata che quella contro l’Empoli, per il Pescara, sia stata solamente una situazione fisiologica dopo aver dato tutto per molto tempo. Le qualità abruzzesi stanno vedendo fuori tutte d’un colpo e hanno trovato pure un Insigne che dopo sei mesi fermo si è rimesso immediatamente in forma e che sta facendo realmente la differenza.

Crediamo che il Pescara possa lasciare in questa giornata l’ultimo posto con una clamorosa vittoria esterna che riaprirebbe in maniera definitiva anche i discorsi per una salvezza diretta.

Come vedere Reggiana-Pescara in diretta tv e in streaming

Reggiana-Pescara in programma lunedì alle 15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Il colpaccio esterno del Pescara è molto più probabile rispetto a qualsiasi altro risultato. La gara, in ogni caso, visti i numeri difensivi, dovrebbe regalare anche un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Reggiana-Pescara

REGGIANA (4-2-3-1): Micai; Papetti, Vicari, Lusuardi, Bonetti; Charlys, Reinhart; Rover, Bozhanaj, Portanova; Gondo.

PESCARA (4-3-2-1): Salo; Gravillon, Capellini, Bettella, Letizia; Valzania, Brugman, Caligara; Olzer, Insigne, Di Nardo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2