Pronostico Napoli-Milan: l’anti-Inter esce dal big match del “Maradona”

Napoli-Milan è una partita della trentunesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La fiammella delle speranze scudetto di Napoli e Milan non si è ancora affievolita del tutto, “rianimata” dal nefasto marzo dell’Inter capolista, capace di dilapidare un vantaggio di punti enorme su azzurri e rossoneri. Ma la rimonta è davvero possibile? Se lo chiedono con una certa insistenza, oltre ad appassionati e addetti ai lavori, sia i tifosi del Diavolo che quelli partenopei, prima dello scontro diretto divisi da un solo punto (davanti c’è il Milan a quota 63). Di sicuro questa è probabilmente l’ultima chance per poter continuare ad insidiare l’Inter e per sognare il tricolore, una sorta di “spareggio” per capire chi sarà la rivale della squadra di Cristian Chivu in un finale di stagione che può ancora garantire qualche colpo di scena.

Entrambe scenderanno in campo conoscendo il risultato di Inter-Roma: un eventuale passo falso farebbe tutta la differenza di questo mondo e metterebbe ancora più pepe al big match del “Maradona”.

Il Napoli era arrivato alla sosta per gli impegni delle nazionali con il vento in poppa: 4 vittorie consecutive, in cui la truppa di Antonio Conte aveva approfittato di un calendario “amico” battendo nell’ordine Verona, Torino, Lecce e Cagliari (tutti successi di misura). Non è un caso, poi, che gli azzurri siano siano rimessi in marcia dopo aver ritrovato gran parte dei titolari, da Lobotka ad Anguissa, passando per De Bruyne e McTominay. Proprio il centrocampista scozzese ha deciso la gara di Cagliari due settimane fa all’Unipol Domus (0-1), confermando il suo status di elemento imprescindibile nella scacchiera del tecnico salentino.

Allegri vola in trasferta ma Conte è imbattuto in casa

Anche il Milan si era congedato con una vittoria, la terza nelle ultime quattro giornate. A San Siro i rossoneri hanno piegato, non senza difficoltà, un ostinato Torino: decisivi i due francesi Fofana e Rabiot, i migliori in campo per distacco nonché gli autori dei gol che hanno affossato definitivamente i granata in un pirotecnico 3-2.

Massimiliano Allegri ha dunque voltato immediatamente pagina dopo il KO di Roma con la Lazio che resta in ogni caso un’occasione persa per avvicinarsi ancora di più all’Inter. L’allenatore livornese adesso chiede ai suoi l’impresa al “Maradona”, stadio che nessuno è riuscito a violare quest’anno in Serie A: il suo Milan ci crede, anche perché vanta il secondo miglior rendimento esterno del campionato (32 punti in 15 gare giocate lontano dal “Meazza”). Allegri nel frattempo ha recuperato Leao, che andrà quantomeno in panchina: davanti dovrebbero partire Nkunku e Pulisic. Niente da fare per Gabbia, ancora fuori dai convocati, mentre tra gli arruolabili ritorna Loftus-Cheek. In casa Napoli negli ultimi giorni ha tenuto banco il caso Lukaku: il centravanti, in rotta con il club, è rimasto in Belgio. L’infermeria, nel frattempo, non si è svuotata del tutto: sempre out i vari Di Lorenzo, Rrahmani, Neres e Vergara.

Come vedere Napoli-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida tra Napoli e Milan, in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Il pronostico

Il Napoli è in uno stato di grazia agonistica: 4 vittorie di fila, tutte di misura, marchio di fabbrica del tecnico salentino che ha ritrovato l’equilibrio grazie al rientro dei suoi “pretoriani” (McTominay, De Bruyne e Anguissa) a centrocampo. Tuttavia, il caso Lukaku ed i buchi in difesa (Di Lorenzo e Rrahmani out) sono handicap pesanti contro l’attacco del Milan. Allegri, dal canto suo, ha rigenerato il Diavolo puntando sulla sostanza di Fofana e Rabiot e recupera un’arma come Leao dalla panchina. Il Milan fuori casa è una sentenza (32 punti), ma il “Maradona” è ancora un fortino inespugnabile quest’anno. Nonostante il talento in campo, la posta in palio è altissima. E i precedenti di Allegri nei big match parlano chiaro (ben 17 Under 2.5 su 30 gare). Ci aspettiamo una partita a scacchi, molto bloccata tatticamente e da meno di tre gol totali. Il Napoli, una sentenza davanti al proprio pubblico, dovrebbe ottenere quantomeno un risultato positivo.

Le probabili formazioni di Napoli-Milan

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1