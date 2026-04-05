Pronostico Monaco-Marsiglia: gol, azioni e spettacolo

Le dritte in vista della sfida del Louis II: un paio di dati non possono essere trascurati

Separati da tre punti in classifica e in piena lotta per un posto in Champions League, Monaco e Marsiglia sono pronte ad accendere una domenica di Pasqua che si preannuncia piuttosto vibrante d’Oltralpe.

Le ultime sei vittorie consecutive hanno rilanciato in maniera inaspettata le speranze degli uomini di Pocognoli che adesso non vogliono porsi limiti. I quattro successi consecutivi in casa spingono i monegaschi verso quella che fino a poche settimane fa sarebbe parsa una vera e propria impresa. Pur non vivendo un periodo di forma esaltante, però, i provenzali hanno le carte giuste per rispondere colpo su colpo.

La pesante sconfitta subita per mano del Lille è stata un duro colpo da digerire per Paixao e compagni, alle prese con i soliti problemi difensivi portati dietro come una spada di Damocle.

I trentasette gol subiti nelle ventisette giornate di campionato fin qui disputate sono un inevitabile tema di discussione: spalle al muro, gli ospiti sono chiamati a reagire per non perdere ulteriore terreno dal Lille, terzo in classifica.

Come vedere Monaco-Marsiglia in diretta tv e in streaming

In programma domenica alle 20.45, la sfida tra Monaco e Marsiglia sarà visibile su Sky Sport Calcio; ragion per cui il match potrà essere seguito anche in streaming su Sky GO. Per gli appassionati, infine, c’è anche l’opportunità rappresentata da NOW TV che ha acquistato i diritti tv del campionato transalpino.

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Il pronostico

Sono tanti gli ingredienti che spingono ad una lettura “frizzante” della gara: del resto ci si trova al cospetto di due squadre propositive abituate a far male all’avversario piuttosto che specularvi. In sostanza, sia il Monaco che il Marsiglia hanno chances concrete di siglare almeno un gol.

Le probabili formazioni

MONACO: Hradecky, Kehrer, Zakaria, Faes, Diatta, Camara, Bamba, Adingra, Akliouche, Balogun, Golovin.

MARSIGLIA: Rulli, Weah, Pavard, Medina, Emerson, Nnadi, Højbjerg, Nwaneri, Timber, Paixão, Gouiri.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2.