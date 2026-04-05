Pronostico Monaco-Marsiglia: gol, azioni e spettacolo

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Le dritte in vista della sfida del Louis II: un paio di dati non possono essere trascurati

Separati da tre punti in classifica e in piena lotta per un posto in Champions League, Monaco e Marsiglia sono pronte ad accendere una domenica di Pasqua che si preannuncia piuttosto vibrante d’Oltralpe.

Esultanza Monaco al termine della gara
Pronostici Monaco-Marsiglia: gol, azioni e spettacolo (Ansa Foto) – IlVeggente.it

Le ultime sei vittorie consecutive hanno rilanciato in maniera inaspettata le speranze degli uomini di Pocognoli che adesso non vogliono porsi limiti. I quattro successi consecutivi in casa spingono i monegaschi verso quella che fino a poche settimane fa sarebbe parsa una vera e propria impresa. Pur non vivendo un periodo di forma esaltante, però, i provenzali hanno le carte giuste per rispondere colpo su colpo.

La pesante sconfitta subita per mano del Lille è stata un duro colpo da digerire per Paixao e compagni, alle prese con i soliti problemi difensivi portati dietro come una spada di Damocle.

I trentasette gol subiti nelle ventisette giornate di campionato fin qui disputate sono un inevitabile tema di discussione: spalle al muro, gli ospiti sono chiamati a reagire per non perdere ulteriore terreno dal Lille, terzo in classifica.

Come vedere Monaco-Marsiglia in diretta tv e in streaming

In programma domenica alle 20.45, la sfida tra Monaco e Marsiglia sarà visibile su Sky Sport Calcio; ragion per cui il match potrà essere seguito anche in streaming su Sky GO. Per gli appassionati, infine, c’è anche l’opportunità rappresentata da NOW TV che ha acquistato i diritti tv del campionato transalpino.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Sono tanti gli ingredienti che spingono ad una lettura “frizzante” della gara: del resto ci si trova al cospetto di due squadre propositive abituate a far male all’avversario piuttosto che specularvi. In sostanza, sia il Monaco che il Marsiglia hanno chances concrete di siglare almeno un gol.

Le probabili formazioni

MONACO: Hradecky, Kehrer, Zakaria, Faes, Diatta, Camara, Bamba, Adingra, Akliouche, Balogun, Golovin.

MARSIGLIA: Rulli, Weah, Pavard, Medina, Emerson, Nnadi, Højbjerg, Nwaneri, Timber, Paixão, Gouiri.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2.

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