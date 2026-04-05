Pronostico Metz-Nantes: retrocessione vicina

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Metz-Nantes è una partita della ventottesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Nel giorno di Pasqua una delle due risorgerà. E crediamo possa essere quella che gioca in trasferta. Metz e Nantes chiudono la classifica della Ligue 1 e si giocano una grossa fetta di salvezza. Il pareggio non serve a nessuno.

Pronostico Metz-Nantes
Pronostico Metz-Nantes: retrocessione vicina (AnsaFoto) – Ilveggente.it

I padroni di casa hanno interrotto prima della sosta una serie di cinque sconfitte di fila con un pareggio. Non basta, troppo poco. Normale, comunque, essere ultimi in classifica se nel corso del campionato hai preso 60 gol. Una montagna enorme. Con questi numeri è complicato pensare di salvarsi. Anzi, è normale essere ultimi. Il Nantes invece non aveva iniziato male la stagione, però si è ritrovato a non vincere per dodici partite di fila e ha cambiato pure allenatore per cercare di tirarsi fuori dalla situazione nella quale si è trovato. Il nuovo tecnico ha iniziato con una sconfitta, ma adesso spera di aver lavorato bene nel corso di queste due settimane di sosta e iniziare in questo modo una corsa verso una permanenza che rimane complicata ma non impossibile.

Serve vincere. Subito. E questa partita arriva davvero a puntino perché il Metz non sembra né avere le qualità per tirarsi fuori, e sembra che nemmeno ci possa credere alla permanenza. Una stagione complicata che si potrebbe chiudere in anticipo con una retrocessione scritta dalle prime giornate di campionato. L’occasione è ghiotta per il Nantes.

Come vedere Metz-Nantes in diretta tv e in streaming

Metz-Nantes è in programma domenica alle 17:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Lo spettacolo non è assicurato, anzi. Ci aspettiamo una gara molto chiusa e combattuta. Con il Nantes che la potrebbe portare a casa. Sfida ovviamente da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Metz-Nantes

METZ (4-2-3-1): Sy; Kouao, Sane, Yegbe, Colin; Gbamin, Deminguet; Sarr, Hein, Tsitaishvili; Mbala.
NANTES (4-5-1): Lopes; Centonze, Awaziem, Tati, Cozza; Tabibou, Kaba, Sissoko, Lepenant, Abline; Ganago.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-1

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