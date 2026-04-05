Pronostico Mantova-Virtus Entella: tre punti di platino

Mantova-Entella è una partita valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico
Mantova ed Entella sono appaiate a quota 34 in classifica, anche se i padroni di casa per via della differenza reti al momento sarebbero fuori dalla zona rossa. E con una vittoria prenderebbero il largo, conquistando di fatto una grossa fetta di salvezza.
Favorito, sicuramente, il club che gioca in casa. Il motivo? Nelle ultime cinque partite appunto giocate tra le mura amiche sono arrivate quattro vittorie e un pareggio – contro la Carrarese. Sono cadute la Samp, il Cesena, la Juve Stabia e il Bari. Anche formazioni blasonate, quindi. E non vediamo come non possa cadere l’Entella che sta comunque disputando una stagione molto più che dignitosa.
I liguri, però, lontani dal proprio pubblico – il campo amico è un vero e proprio fortino – fanno un fatica enorme. Nelle ultime cinque gare sono stati portati a casa solamente quattro punti e nelle tre sconfitte non è arrivata nemmeno una rete. Uno dei problemi principali di questa squadra è appunto il fatto di non avere un attaccante importante in grado di fare la differenza. E contro un Mantova in forma è un prezzo pesantissimo che verrà sicuramente pagato.
Come vedere Mantova-Entella in diretta tv e in streaming
Mantova-Entella in programma lunedì alle 15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Comparazione quote
La vittoria del Mantova è quotata 1.90 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.95 su Goldbet, Lottomatica.
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Il pronostico
Basta la vittoria del Mantova, con una quota enorme, per essere sicuri di andare a segno. Una sfida importante e che potrebbe regalare ai padroni di casa una grossa fetta di salvezza.
Le probabili formazioni di Mantova-Entella
MANTOVA (3-4-3): Bardi; Ligue, Cella, Dembele; Radaelli, Trimboli, Paoletti, Benassa; Marras, Mancuso; Buso.
ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Parodo, Tiritiello, Marconi; Bariti, Karic, Squizzato, Franzoni, Di Mario; Debenedetti, Cuppone.
POSSIBILE RISULTATO: 1-0
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