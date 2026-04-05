Pronostico Lorient-Paris FC: sesto di fila e tutti contenti

Lorient-Paris FC è una partita della ventottesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Il Lorient con 37 punti messi da parte fino al momento è una squadra praticamente salva che, vista la classifica, non può avere altre ambizioni da qui alla fine dell’anno. Quello che si doveva fare è stato fatto e non ci sono realmente possibilità che possa finire in maniera diversa la stagione.

A differenza del Paris FC, che di punti ne ha fatti solamente 31 – che comunque non sono pochi per una squadra neo promossa – e che spera di continuare a stupire. Sì, perché soprattutto nell’ultimo mese, prima dello stop forzato per le nazionali, i parigini hanno conquistato cinque risultati utili di fila dando un senso a questo finale di stagione. La permanenza, unico obiettivo stagionale, non è poi così lontana. Parliamo infatti di una squadra che adesso è fuori dalla zona rossa e che ha ottime possibilità di stare ancora fuori da qui alla fine dell’anno.

Ricordiamoci che a gennaio è arrivato pure Ciro Immobile per cercare di dare una mano, e l’attaccante sta rispondendo presente alle sollecitazioni che arrivano. Il momento, quindi, è da sfruttare, e un pareggio potrebbe anche essere ben visto dai padroni di casa che non è che se la siano passati benissimo prima della sosta. Un punto a testa e tutti felici, in poche parole.

Come vedere Lorient-Paris FC in diretta tv e in streaming

Lorient-Paris FC è in programma domenica alle 17:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote Il pareggio è quotato 3.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.80 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Il Paris continuerà a stupire, piazzando il sesto risultato utile di fila in una partita complicata che vorrà dire avvicinare ancora la salvezza. Un Lorient senza tante motivazioni si potrebbe accontentare. Una partita quindi da almeno un gol per squadra. Su questo fattore siamo sicuri davvero. Le probabili formazioni di Lorient-Paris FC LORIENT (3-4-2-1): Mvogo; Meite, Talbi, Faye; Le Bris, Avom, Karim, Kouassi; Pagis, Sanusi; Dieng.

PARIS FC (4-2-3-1): Trapp; De Smet, Coppola, Mbow, Camara; Lees-Melou, Munetsi, Matondo; Simon, Ikone, Immobile. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1