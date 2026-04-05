Pronostico Lecce-Atalanta: la quota appetibile è sui calci d’angolo

Lecce-Atalanta è una partita valida per la trentunesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Prima della sosta l’Atalanta era riuscita ad archiviare le due tremende batoste con il Bayern Monaco in Champions League (addirittura 10 reti subite tra andata e ritorno) battendo di misura il Verona, una delle due squadre già con un piede e mezzo in Serie B, grazie ad una rete di Zappacosta (1-0). Raffaele Palladino, tecnico nerazzurro, ha potuto tirare un sospiro di sollievo, perché in campionato i tre punti mancavano da un mese esatto.

In questo rush finale gli obiettivi della Dea sono sostanzialmente due: vincere la Coppa Italia – sarebbe importantissimo sollevare un trofeo che i nerazzurri non hanno conquistato neppure nella memorabile gestione Gasperini – e provare a rientrare in corsa per l’Europa che conta, considerando che al momento il settimo posto (quello occupato dagli orobici) mette in palio la poco appetibile qualificazione alla Conference League.

L’Atalanta sconta la prima parte di stagione disastrosa con Juric alla guida ma da quando c’è Palladino al timone il ritmo è simile a quello delle due squadre che la precedono, Juventus e Roma, attualmente a +4. Un divario assolutamente colmabile, quando mancano ancora 8 turni alla fine dei giochi. De Roon e compagni nelle prossime giornate saranno artefici del loro destino dovendo affrontare proprio bianconeri e giallorossi: prima, però, li attende la complicata sfida con il Lecce in Salento, da vincere a tutti i costi per arrivare agli scontri diretti con uno spirito diverso.

Salentini di nuovo nei guai

Gli uomini di Eusebio Di Francesco, tuttavia, non regaleranno nulla: il Lecce, che deve fare i conti con un calendario terribile rispetto a quello delle altre dirette concorrenti, ha perso le ultime due (sconfitte di misura con Napoli e Roma) ed è stato raggiunto dalla Cremonese a quota 27 punti, scivolando di nuovo al terzultimo posto. La B, insomma, rappresenta ancora un rischio concreto e per evitarla ci sarà da battagliare fino all’ultimo, anche se le prestazioni continuano a dare speranza a Di Francesco, capace di tenere testa a due formazioni d’alta classifica.

Durante la sosta l’allenatore giallorosso ha recuperato Banda, che dovrebbe partire titolare nel ruolo di esterno alto nel 4-2-3-1. Solo lavoro differenziato invece in settimana per Sottil, Danilo Veiga e Coulibaly. Palladino è alle prese con i dubbi legati alle condizioni di Hien e Scamacca: quasi certamente entrambi verranno preservati.

Come vedere Lecce-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lecce e Atalanta, in programma lunedì alle 15:00 allo stadio “Via del Mare” di Lecce, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

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Comparazione quote

Il segno “Over 9.5 Corner Totali” è quotato a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.92 su Sportbet. La vittoria dell’Atalanta è quotata invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.74 su Sportbet.

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Il pronostico

Il Lecce in casa ha ritrovato smalto (due vittorie nelle ultime tre), ma il calendario rimane proibitivo. Di Francesco recupera la freccia Banda, fondamentale per ripartire, ma affronta un’Atalanta che da inizio 2026 viaggia a ritmi da scudetto (28 punti, come Milan e Napoli).

Il punto debole della Dea resta il rendimento esterno (un pesante -14 rispetto ai punti collezionati in casa), ma la superiorità fisica dei nerazzurri, specialmente sui calci piazzati, potrebbe essere la chiave: l’Atalanta è una macchina da gol sui corner (8 reti), mentre il Lecce è tra le squadre che ne subisce di più (7). Gli orobici hanno una qualità complessiva superiore e devono vincere per non perdere il treno Europa League/Champions. Il Lecce venderà di certo cara la pelle, ma la fisicità dei nerazzurri alla lunga dovrebbe emergere: un pareggio non sarebbe una sorpresa clamorosa, ma la fame di Palladino potrebbe fare la differenza nel finale. Il nostro consiglio non riguarda il risultato finale ma i calci d’angolo: da attenzionare l’Over 9.5 Corner Totali.

Le probabili formazioni di Lecce-Atalanta

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2