Pronostico Girona-Villarreal: zero pensieri e GOL

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Girona-Villarreal è una gara della trentesima giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico

Dodici punti di vantaggio sul quinto posto (che tra le altre cose potrebbe pure valere l’accesso alla Champions League), sono un bottino enorme per il Villarreal che, ormai, ha conquistato la qualificazione pure il prossimo anno alla massima competizione europea.

Pronostico Girona-Villarreal
Pronostico Girona-Villarreal: zero pensieri e GOL (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Un campionato importante quello dei gialli, che adesso vanno in trasferta sul campo del Girona che un po’ si è ripreso, che ha messo le cose a posto a livello di classifica – la zona rossa è lontana – ma che vorrebbe allontanarsi del tutto dal pericolo. Onestamente, vedendo le altre, non è che ci sia questo grosso problema per i padroni di casa ma fin quando l’aritmetica non arriva è opportuno non abbassare la guardia.

Diciamo, come potrete aver letto dal titolo, che non è che ci siano chissà quali pensieri dentro due squadre che faranno una vera e propria Pasquetta in campo con gol sicuri e certi. Ma andiamo a vedere come potrebbe finire.

Come vedere Girona-Villarreal in diretta tv e streaming

Come vedere Girona-Villarreal
Come vedere Girona-Villarreal in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Girona-Villarreal, gara valida per la trentesima  giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.35 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.53 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

La cosa certa è che entrambe troveranno la via della rete. Una partita aperta a qualsiasi risultato che, comunque, regalerà gol ed emozioni. Poi, visto che potrebbe far sorridere entrambe, occhio al pareggio. Ma noi ci affideremmo soprattutto alla prima proposta che vi abbiamo fatto e messo nero su bianco.

Le probabili formazioni di Girona-Villarreal

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Martinez; Beltran, Witsel; Tsygankov, Ounahi, Roca; Vanat. 
VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Navarro, Veiga, Pedraza; Pepe, Comesana, Gueye, Moleiro; Moreno, Mikautadze. 

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1

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