Pronostico Cesena-Sudtirol: funziona la cura Cole

Cesena-SudTirol è una partita valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico
Una sconfitta al debutto, ma aveva avuto un solo giorno per preparare la partita, una vittoria pesantissima contro il Catanzaro in casa. La cura Cole in casa Cesena sembra aver funzionato subito. E quella contro il SudTirol, di fatto, è una prova del nove.
In piena zona playoff i bianconeri di casa possono continuare a sognare. Anche perché soprattutto tra le mura amiche, nell’ultimo periodo, hanno costruito quando di buono si era visto nel corso delle ultime settimane. Il SudTirol, tra le altre cose, vive il momento più complicato della propria stagione con una sola vittoria nelle ultime cinque e un filotto, l’ultimo, di quattro partite con tre sconfitte e un pareggio. Di certo per la squadra ospite non preoccupa più di tanto la classifica, i 38 punti sono tanti e ci sono diverse squadre in mezzo per essere risucchiati nella zona rossa. Ma più che altro è lo spirito del Cesena che comunque si è visto nel corso delle ultime settimane a poter fare davvero la differenza.
Insomma, ci aspettiamo come avete capito una gara da vittoria interna, una sfida con una sola squadra sorridente che è quella di casa che, tra le altre cose, sta pure recuperando sia sotto l’aspetto fisico e sia sotto l’aspetto mentale diversi uomini importanti che hanno avuto un po’ di difficoltà nel corso degli ultimi mesi.
Come vedere Cesena-SudTirol in diretta tv e in streaming
Cesena-SudTirol in programma lunedì alle 12:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Il pronostico
Ci aspettiamo una vittoria del Cesena. La cura Cole in casa romagnola funziona.
Le probabili formazioni di Cesena-SudTirol
CESENA (4-2-3-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini, Frabotta; Francesconi, Castagnetti; Ciervo, Berti, Shpendi; Cerri.
SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Veseli, Masiello, El Khouakibi; Zedalka, Casiraghi, Tronchin, Tait, Davi; Verdi, Merkaj.
POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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