Pronostico Catanzaro-Monza: al Ceravolo sono imbattibili

Catanzaro-Monza è una partita valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Il Catanzaro vuole difendere il quinto posto in classifica da un attacco che il Modena potrebbe fare nel corso della giornata. Anche se i canarini crediamo possano lasciare punti a Bari. La squadra di Aquilani vuole rimanere ben salda dentro la zona playoff e potrebbe indirizzare la corsa diretta alla A.

Arriva il Monza, terzo in classifica per via della differenza reti che vorrebbe rimanere in corsa per la promozione diretta. Ma non sarà facile contro i calabresi che al Ceravolo sono imbattibili: undici le partite di fila senza sconfitte e in stagione solamente il Padova – evidente, in questo caso, la giornata no – è riuscito a portarsi il bottino pieno. Un Catanzaro che ci crede e che ha il dente avvelenato dopo la sconfitta di Cesena prima della sosta. E anche il pubblico spingerà questa squadra che si presenterà ai playoff come una vera e propria outsider.

Il Monza dal proprio canto ha sicuramente la rosa migliore della cadetteria ma negli ultimi mesi ha faticato. Sono state poche le partite vinte con un largo margine oppure davvero dominate. Certo, poi essendo una grande squadra le vinci pure, ma non può andare sempre bene. E il colpaccio in terra calabrese è davvero complicato.

Come vedere Catanzaro-Monza in diretta tv e in streaming

Catanzaro-Monza in programma lunedì alle 15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Catanzaro è quotata 2.80 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.65 su Goldbet, Lottomatica.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

La doppia del lunedì – interna – questa. Per il Monza si prospetta una Pasquetta complicata. Gara da almeno un gol per squadra. Volete esagerare? 1 secco!

Le probabili formazioni di Catanzaro-Monza

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, D’Alessandro, Liberali; Alesi, Pittarello.

MONZA (3-5-2): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Lucchesi; Ciurria, Obiang, Pessina, Hernani, Azzi; Petagna, Cutrone.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1