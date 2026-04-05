Pronostico Bari-Modena: colpo di coda

Bari-Modena è una partita valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Dopo la clamorosa vittoria contro la Reggiana in casa – clamorosa in termini numerici – il Bari sembrava essersi tirato fuori da una situazione complicata. O per meglio dire sembrava potesse farlo. Ma Frosinone e Carrarese hanno riportato sulla terra Mignani, che contro il Modena nel giorno di Pasquetta si gioca una grossa fetta di stagione.

Se il Bari si vuole salvare deve tornare a vincere. E siccome nelle ultime tre gare giocate in casa lo ha fatto due volte – anche contro l’Empoli che è una rosa importante – questa è l’occasione per non passare una giornata, e la successiva settimana con assilli. Tutto facile, sulla carta. Ma in campo non sarà così perché il Modena di Sottil arriva da tre risultati utili di fila, due le vittorie, e vuole ormai giocarsi i playoff alla fine dell’anno anche se sa benissimo che sarà complicato andare in A.

Le motivazioni sono importanti per entrambe le formazioni, ma di più per i padroni di casa che sanno benissimo come questa potrebbe essere davvero la loro ultima spiaggia. Una partita decisiva. Da vincere.

Come vedere Bari-Modena in diretta tv e in streaming

Bari-Modena in programma lunedì alle 15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

La quota del GOL a 1.90 è altissima. Sicuramente da tenere in considerazione. Ma la vittoria del Bari che tocca e supera le quattro volte la posta non possiamo non prenderla davvero per fare qualcosa di grande. Occhio a questa partita, la sorpresona del lunedì.

Le probabili formazioni di Bari-Modena

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal, Mantovani; Piscopo, Artioli, Maggiori, Dorval; Esteves, Rao; Moncini.

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Dellavalle; Beyuku, Massolin, Gerli, Santoro, Zampano; De Luca, Gliozzi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1