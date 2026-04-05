Pronostici League Two 6 aprile: due vittorie pesanti nelle zone alte

League Two, lotta sempre molto agguerrita per i posti che mettono in palio la promozione diretta. Il Cambridge è in ottima forma e sogna il colpaccio a Cheltenham.

Con una partita da recuperare rispetto alle dirette concorrenti, il Cambridge è in corsa per la promozione diretta in League One (al piano di sopra salgono, senza passare dai playoff, le prime tre) e nel turno di Pasquetta va a caccia di quello che sarebbe l’undicesimo risultato positivo nelle ultime 12 giornate di campionato. Gli U’s nella trasferta di Cheltenham punteranno nuovamente sulla loro difesa di ferro – solo due gol subiti nelle ultime cinque – per piegare un avversario che viene da due sconfitte consecutive e che si è fisiologicamente rilassato dopo aver capito che la salvezza sarebbe arrivata senza problemi.

Sogna il colpaccio anche il Bristol Rovers, una delle squadre più in forma della League Two con ben sei successi nelle ultime sette. I Pirates si mangiano le mani perché se avessero mantenuto questo rendimento per tutta la stagione avrebbero potuto tranquillamente staccare un pass per la postseason.

L’ennesimo risultato positivo, in ogni caso, non dovrebbe sfuggirgli in casa dell’ultima in classifica, l’Harrogate, tornato a credere nella salvezza – la terzultima ha solo un punto in più – dopo la bella affermazione di venerdì scorso in casa del Grimsby. Per il Bristol Rovers non sarà una passeggiata ma viene difficile immaginare un passo falso dei Pirates in questo momento di grande fiducia.

Le previsioni sulle altre partite

Il Notts County ha perso le ultime due trasferte – particolarmente dolorosa quella con il Salford – ed ora rischia di dover disputare i playoff per salire in League One. I bianconeri non hanno scelta contro il Newport, impelagato nella lotta per non retrocedere e con appena un punto di vantaggio sulla penultima, il Barrow: bisogna vincere a tutti i costi per provare a riconquistare il terzo posto ed il ritorno nel fortino di Meadow Lane – Notts County quarto per rendimento casalingo – dovrebbe essere d’aiuto.

Il cambio in panchina ha fatto bene al Crawley: due vittorie di fila con il nuovo allenatore, Colin Kazim-Richards, e salvezza più vicina. Ma il lavoro è lungi dall’essere completato.

I Red Devils molto probabilmente riusciranno a mettere in difficoltà anche il Grimsby, reduce da una brutta sconfitta casalinga con l’Harrogate ed apparso di nuovo vulnerabile nela propria metà campo: attesi almeno tre gol complessivi al Broadfield Stadium. Qualche emozione la riserverà verosimilmente anche la sfida tra Crewe Alexandra e Salford: occhio agli ospiti, che hanno vinto le ultime due rilanciando le ambizioni di promozione diretta (hanno 73 punti, come Cambridge e Notts County). Il match tra Gillingham e Accrington Stanley invece si profila molto combattuto: parliamo di due formazioni prive ormai di obiettivi concreti ma che non si sentono ancora completamente in vacanza, come suggeriscono gli ultimi risultati.

Possibili vincenti

Bristol Rovers o pareggio (in Harrogate-Bristol Rovers)

Cambridge (in Cheltenham-Cambridge)

Notts County (in Notts County-Newport)

La partita da almeno tre gol complessivi

Crawley-Grimsby

Le partite da almeno un gol per squadra

Crawley-Grimsby

Crewe Alexandra-Salford

La partita da meno di tre gol complessivi

Gillingham-Accrington Stanley

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