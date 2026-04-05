Pronostici League One 6 aprile: la promozione è a un passo

League One, il Lincoln capolista è a pochi centrimetri dalla promozione in Championship: in caso di vittoria a Reading gli Imps, imbattuti da 23 turni, faranno festa.

Nella giornata numero 42, quella che va in scena quasi interamente nel giorno di Pasquetta, il Lincoln capolista potrebbe festeggiare la promozione aritmetica in Championship. Un momento che i tifosi degli Imps attendono con impazienza addirittura dal lontanissimo 1961. In caso di vittoria sul campo del Reading sesto in classifica ed in piena lotta per un posto nei playoff, i Diavoletti si renderebbero irraggiungibili dalla terza in classifica, il Bolton, in questo momento a -18. Il Lincoln è imbattuto da ben 23 turni di League One e venerdì scorso si è imposto 1-0 sul Wimbledon grazie ad una rete di One a due minuti dalla fine (secondo clean sheet consecutivo).

Gli uomini di Michael Skubala hanno fretta di chiudere i conti. E, secondo noi, hanno tutte le carte in regola per espugnare uno degli stadi più “inospitali” di questo torneo, dove il Reading ha perso solamente tre partite su 20 (imbattuto addirittura da dicembre tra al Madejski Stadium).

La cabala, del resto, sembra confortare la prima della classe, che si è aggiudicata gli ultimi tre incontri con i Royals, senza peraltro subire reti. Diverse squadre oltre al Reading inseguono un pass per la postseason. Tra queste c’è anche il Luton, formazione che appena due anni fa giocava in Premier League prima di una atroce doppia retrocessione. Gli Hatters sono undicesimi ma a -3 dal sesto posto e non possono assolutamente sbagliare in casa di un Wimbledon ormai quasi salvo e reduce da due sconfitte di fila: assai probabile un risultato positivo del Luton, imbattuto da cinque turni di League One ma senza clean sheet addirittura da gennaio.

Le previsioni sulle altre partite

Secondo in classifica con un margine di 8 punti sulla terza (e con una gara da recuperare), anche il Cardiff pregusta la promozione. Il club gallese però ha rallentato nelle ultime due giornate, raccogliendo un solo punto tra Wycombe e Blackpool, due gare in cui il secondo attacco più prolifico dopo quello del Lincoln è rimasto stranamente a secco. Difficile che spari nuovamente a salve contro il Peterborough United, squadra che solitamente segna molti gol ma che allo stesso tempo concede anche molti spazi agli avversari.

Il Bolton viene da un successo soffertissimo in casa del Plymouth, conquistato nonostante l’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. I Trotters sono lontani dalla promozione diretta ma devono consolidare il terzo posto, che gli darebbe un vantaggio non indifferente nei playoff. Fondamentale non perdere lo scontro diretto con lo Stockport County, sulle ali dell’entusiasmo per via delle tre vittorie nelle ultime quattro giornate. I gol, a Horwich, non dovrebbero mancare.

Non ci attendiamo un alto tasso di spettacolo, infine, in Northampton-Wigan e Stevenage-Blackpool. Il primo è un delicatissimo scontro salvezza tra una squadra quasi spacciata e un’altra che deve allontanarsi il più possibile dalla zona rossa, nel secondo invece lo Stevenage punta al terzo clean sheet di fila davanti al proprio pubblico per rientrare agganciare l’ultimo posto utile per i playoff.

Possibili vincenti

Luton Town o pareggio (in Wimbledon-Luton Town)

Lincoln (in Reading-Lincoln)

La partita da almeno tre gol complessivi

Peterborough United-Cardiff

Le partite da almeno un gol per squadra

Bolton-Stockport County

Peterborough United-Cardiff

Le partite da meno di tre gol complessivi

Northampton-Wigan

Stevenage-Blackpool

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